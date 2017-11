Apunyalen un alcalde alemany defensor dels refugiats

La fiscalia alemanya investiga des d’ahir el rerefons xenòfob de l’atac amb ganivet que va patir dilluns a la nit l’alcalde d’Altena (Rin del Nord - Westfàlia), Andreas Hollstein. L’autor de l’agressió, pel que sembla amb problemes psíquics, va actuar motivat pel seu rebuig a la política pro refugiats de l’alcalde. Hollstein, que va sobreviure a l’atac, es recuperava ahir de les ferides després que li donessin l’alta a l’hospital.

En una roda de premsa conjunta de la fiscalia i la policia de Hagen (la gran ciutat més propera), el fiscal Gerhard Pauli va indicar que l’atacant, identificat com a Werner S., de 56 anys, és sospitós d’un intent d’assassinat i va confirmar que va actuar “per motius vils”. El fiscal va precisar que l’home havia justificat l’agressió per la política de l’alcalde, de 54 anys i militant de la Unió Democratacristiana (CDU), respecte als refugiats. Altena, població d’uns 18.000 habitants, ha acollit centenars de sol·licitants d’asil des de l’inici de la crisi migratòria.

El fiscal va assenyalar que el sospitós estava “lleugerament ebri” -amb una taxa d’entre 1,1 i 1,2 grams per litre de sang- i tenia antecedents penals “poc greus”. De moment no hi ha constància que mantingui vincles amb l’extrema dreta. Gerhard Pauli va indicar també que, probablement, l’atac -que va tenir lloc en un restaurant de menjar ràpid turc- va ser un “acte espontani”. El fiscal va afegir que s’ha ordenat fer un examen psiquiàtric a l’agressor per determinar la seva responsabilitat penal, ja que té problemes psíquics. L’atacant està pendent que es decideixi si es dicta el seu ingrés preventiu a presó.

Un batlle pro refugiats

Ahir l’alcalde va donar les gràcies en una roda de premsa a l’amo de l’establiment de menjar turc i al seu fill per haver-lo socorregut, ja que en cas contrari, va dir, no sap si seguiria amb vida. Hollstein va explicar que l’agressor, a qui no coneixia, el va mirar diverses vegades de costat, li va preguntar si era l’alcalde, el va acusar de deixar-lo “morir de set” mentre portava refugiats a Altena, i després se li va llançar a sobre i el va ferir al coll.

El batlle va afirmar que la convivència a Altena amb els refugiats -uns 450- es caracteritza per ser “gens problemàtica”, encara que va reconèixer que també hi ha veus contràries a la seva presència. “Continuaré intercedint a favor de les persones, dels refugiats, de la gent que hi havia abans i de la que ha d’arribar, així com a favor dels socialment desfavorits”, va assegurar Hollstein.

La ciutat d’Altena és coneguda a Alemanya per acollir més refugiats dels que li correspondria per la fórmula de repartiment establerta, un compromís que li ha valgut aquest any el Premi Nacional d’Integració, lliurat per Angela Merkel.

Precisament la cancellera alemanya va condemnar ahir l’atac i va expressar la seva solidaritat amb l’alcalde d’Altena. “Estic horroritzada davant l’atac amb ganivet a l’alcalde Andreas Hollstein, i molt alleujada que ja pugui tornar a ser amb la seva família. Gràcies a tots els que l’han ajudat”, va dir Merkel, citada pel seu portaveu a Twitter.