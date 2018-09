L'Audiència Nacional torna a rebutjar l'extradició de Falciani a Suïssa

L'Audiència Nacional ha tornat a rebutjar l'extradició de l'extreballador del banc HSBC Hervé Falciani a Suïssa, on està condemnat a cinc anys de presó per filtrar dades bancàries. Segons ha explicat l'Audiència Nacional, l'ha rebutjat perquè els fets ja van ser valorats en la primera sol·licitud d'extradició i perquè el Codi Penal espanyol no inclou cap tipus penal similar al delicte d'"espionatge financer agreujat.

La secció segona de la sala penal destaca com a prova que la sol·licitud d'extradició és la mateixa que l'anterior el fet que les autoritats suïsses van descomptar als cinc anys els 170 dies que el condemnat va estar privat de llibertat a Espanya, com a conseqüència d'aquesta primera sol·licitud d'extradició.

A més, la sala reitera que la legislació penal espanyola no té un tipus delictiu que es correspongui amb el tipus penal suís anomenat "espionatge financer agreujat", pel qual Hervé Falciani va resultar condemnat. Aquest tipus penal, assegura, difereix "substancialment" amb els delictes espanyols que podrien considerar-se més pròxims, com el de "revelació" o "divulgació" de secrets que recull el Codi Penal espanyol.

Després d'analitzar el relat de fets de la sentència suïssa, els magistrats conclouen que l'única divulgació efectiva que fa Falciani és la que fa en transmetre la informació a les autoritats d'intel·ligència financera, administracions tributàries de diferents estats i les autoritats judicials i fiscals, que inicien procediments a partir d'aquestes dades.

Falciani, de 46 anys, va ser detingut a Espanya per filtrar informació de 120.000 clients del banc HSBC, però l'Audiència va rebutjar-ne l'entrega el 2012 i aquest dimarts ho ha tornat a fer.