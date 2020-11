Joe Biden presenta part del seu govern

“Dels grans problemes que enfrontem avui com a país i com a planeta, ja sigui el canvi climàtic, ja sigui la pandèmia, ja sigui la proliferació d’armes, per dir el que és obvi, cap no té una solució unilateral. Fins i tot un país tan poderós com els Estats Units no pot gestionar-ho sol”. Aquesta frase, pronunciada per Antony Blinken el passat juliol en un debat al Hudson Institute, resumeix el cop de timó que Joe Biden pensa fer a la política exterior impulsada els últims anys per la Casa Blanca. Si Donald Trump apostava per l'« America First» i per mirar portes endins, Biden vol tornar a mirar més enllà de les fronteres nord-americanes.

Blinken, un diplomàtic veterà que va ser assessor de seguretat nacional de Biden quan era vicepresident i també número dos de la secretaria d'Estat amb John Kerry en el segon mandat d'Obama, serà el futur secretari d’Estat de l’administració Biden, l’equivalent al ministre d’Exteriors.

El seu excap directe, John Kerry, també tindrà un càrrec dins de la Casa Blanca, el d'enviat especial de la Presidència pel Clima, un títol que per primer cop tindrà un seient dins del Consell de Seguretat Nacional, segons ha anunciat l'equip de Biden aquest dilluns. Una mostra més de la importància que la nova administració donarà al combat contra l'emergència climàtica, desfent així el llegat negacionista de Trump.

Però entre els nomenaments publicats aquest dilluns hi ha altres sorpreses: la primera dona directora nacional d'intel·ligència, que serà Avril Haines , i el primer llatí secretari del departament d'Interior i, per tant, responsable de la política migratòria, que serà Alejandro Mayorkas, que va ser número dos d'aquest departament entre 2013 i 2016.

Una altra dona i veterana de la diplomàcia, Linda Thomas-Greenfield, serà la seva ambaixadora davant de l'ONU, un càrrec que tornarà a formar part del gabinet presidencial. Alhora, Jake Sullivan, estret col·laborador de Hillary Clinton quan va ser secretària d'Estat, ha sigut nomenat assessor de seguretat nacional del president Biden, un càrrec que no necessita confirmació del Senat.