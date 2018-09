Birmània condemna a set anys de presó dos periodistes que investigaven les matances de rohingyes

Enmig de fortes mostres de rebuig internacional, un jutge birmà ha condemnat aquest dilluns dos periodistes de l'agència Reuters a set anys de presó per vulneració de secrets oficials mentre investigaven una matança de rohingyes, l'ètnia musulmana minoritària que no té reconeguts els drets bàsics al país.

Els joves reporters birmans Wa Lone i Kyaw Soe Oo van ser detinguts el 12 de desembre passat amb documents suposadament confidencials que els acabaven de lliurar uns policies. "No tinc por. No he fet res dolent. Crec en la justícia, la democràcia i la llibertat", ha afirmat Wa Lone després d'escoltar el veredicte i davant els sanglots dels seus familiars en un tribunal de Rangun, l'antiga capital de Birmània.

Quan van ser detinguts, els periodistes investigaven l'assassinat d'una desena de musulmans rohingyes els cadàvers dels quals van ser descoberts en una fossa comuna al poblet d'Inn Din a l'estat de Rakhine, massacre per la qual set soldats birmans van ser més tard condemnats a deu anys de presó.

Wa Lone, de 32 anys, va començar a treballar per a Reuters l'any 2016, mentre que Kyaw Soe Oo, de 28 anys i natural de Rakhine, va ser contractat per l'agència de notícies britànica el setembre de l'any passat.

El jutge Ye Lwin, que ha estat llegint la sentència durant una hora, ha afirmat que els reporters "van intentar perjudicar els interessos de l'estat" i que són culpables de violar la llei de secrets oficials, que és de l'època colonial.

"És un missatge clar als periodistes de Birmània: manteniu la boca tancada", ha denunciat l'advocat de la defensa, Khin Maung Zaw, després de conèixer la sentència i davant de reporters que duien samarretes on es podia llegir "El periodisme no és un crim".

"És un gran pas enrere en la transició cap a la democràcia de Birmània, és incompatible amb l'estat de dret i la llibertat d'expressió", ha assegurat en un comunicat el director general de Reuters, Stephen J. Adler.

En aquest mateix sentit s'han expressat els ambaixadors dels Estats Units i el Regne Unit al país asiàtic, Scot Marciel i Dan Chugg, presents a la petita sala del tribunal, plena de gom a gom. El britànic s'ha mostrat "extremadament decebut" i ha assegurat que "la llibertat d'expressió i l'estat de dret són fonamentals en una democràcia i aquest cas ha deixat avui una llarga ombra en tots dos".

En un comunicat, la delegació de la Unió Europea a Birmània ha indicat que "les penes de presó per a Wa Lone i Kyaw Soe Oo s'haurien de revisar i els dos periodistes haurien de ser alliberats immediatament i sense condicions".

També han criticat la condemna organitzacions com Amnistia Internacional, Human Rights Watch (HRW) i la Federació Internacional per als Drets Humans (FIDH), que han reclamat que es retirin els càrrecs i s'alliberi immediatament els periodistes.

Els dos reporters sempre han mantingut que són innocents i asseguren que van ser víctimes d'un parany. Aquesta versió coincideix amb el testimoni del capità de la policia Moe Yan Naing, que a l'abril va declarar que un càrrec superior li havia ordenat a ell i a altres subordinats oferir documents secrets a Wa Lone per parar-li una trampa, fet que les autoritats han negat.

Els fets d'Inn Din que investigaven els periodistes en el moment en què van ser detinguts estan relacionats amb la campanya de càstig que va iniciar l'exèrcit birmà després de l'atac del grup insurgent Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan (ARSA) contra diverses seus policials el 25 d'agost del 2017.

Des de llavors, més de 720.000 rohingyes han fugit a la veïna Bangladesh, on viuen amuntegats en enormes camps de refugiats atesos per l'ONU i organitzacions no governamentals, una crisi que està minant la imatge del govern birmà i de la seva líder, la Nobel de la pau Suu Kyi, a qui li han plogut les crítiques per la passivitat per acabar amb les matances.

La decisió arriba una setmana després que experts de l'ONU publiquessin un informe en què assenyalaven que hi ha elements de "genocidi intencional" en l'actuació de l'exèrcit birmà contra la minoria ètnica.