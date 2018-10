Boko Haram mata la jove llevadora de la Creu Roja segrestada a Nigèria

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha confirmat aquest dimarts la mort de la cooperant Hauwa Mohammed Liman, de 24 anys, a mans dels extremistes de Boko Haram a Nigèria. La llevadora és la segona víctima del grup de tres cooperants que van ser segrestades pels islamistes l'1 de març a la ciutat de Rann, al nord-est del país. La van retenir juntament amb Saifura Hussaini Ahmed Khorsa i Alice Loksha. Saifura va ser executada el 16 de setembre, mentre que Alícia segueix en captivitat, juntament amb Leah Sharibu, una estudiant de 15 anys segrestada pel grup en un altre incident el febrer. Hauwa i Saifura treballaven en un hospital local que rep suport del CICR i Alice Loksha col·laborava en un centre que rep suport de l'UNICEF.

En un vídeo difós a les xarxes el més passat, els milicians amenaçaven de matar les cooperants, tot i que no queda clar si van arribar a plantejar alguna exigència a canvi de la seva llibertat. En un vídeo al qual han tingut accés diversos periodistes locals es veuria els segrestadors assegurant que Liman mereixia morir per haver abandonat l'Islam en unir-se a la Creu Roja. En el document també fan esment de Leah Sharibu, una noia de 15 anys que formava part del grup d'un centenar d'estudiants segrestades per l'organització d'una escola de Dapchi al febrer. A diferència de les seves companyes que han sigut alliberades, Sharibu –l'única cristiana del grup– va rebutjar convertir-se a l'Islam. En el vídeo els islamistes asseguren que continuaran utilitzant la nena com a esclava.

Terror contra les dones

Boko Haram utilitza els segrestos com una arma de terror contra les dones (com el segrest de 200 noies de l'escola de Chibok el 2014, de les quals un centenar han estat trobades o alliberades) i per obligar homes i nois a combatre a les seves files. El govern de Nigèria assegura que està derrotant militarment l'organització, que va jurar lleialtat al Daeix, però la guerra no està guanyada ni de bon tros. Segons els analistes, els autors del segrest de les cooperants serien una facció que ha trencat amb l'organització.

"La notícia de la mort de Hauwa ens ha destrossat", ha dit Patricia Danzi, directora regional del CICR per a Àfrica. "Hem demanat clemència i que s'acabin aquestes morts sense sentit. Com pot ser que matin així dues treballadores de la salut? No hi ha cap justificatiu possible". La portaveu de l'organització recorda que "la mort de Hauwa i de Saifura no només és una tragèdia per als seus familiars, sinó que afecta també milers de persones a Rann i en altres zones assolades pel conflicte al nord-est de Nigèria, on l'accés a l'assistència de salut és un desafiament".