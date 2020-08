El Brasil, el país on més dones embarassades moren per covid-19

L’arribada del covid-19, en un context d’absoluta desídia del govern de Jair Bolsonaro, ha exposat la situació de vulnerabilitat de les dones brasileres, principalment les negres, que són majoria als estrats socials més baixos del país. Un estudi dut a terme per diverses universitats brasileres i publicat a la revista Clinical Infectious Diseases, de la Universitat d’Oxford, ha posat en evidència que el Brasil és el país han mort més dones embarrassades per coronavirus, en concret el 80% del total de gestants que han perdut la vida al món per la pandèmia. Al Brasil, 2.904 dones embarassades han donat positiu de covid-19, de les quals 236 han mort, cosa que suposa una taxa de letalitat del 12,7%, també la més alta del món.

Ser dona i, a més, pobra sempre ha penalitzat al Brasil. Bolsonaro, per exemple, va arribar a la presidència amb un discurs misogin i de menyspreu cap a les minories i els exclosos. En un any i set mesos al govern, la renda bàsica d’emergència pel covid-19, que també inclou qui està a l’economia submergida, ha estat l’única actuació que ha afavorit un col·lectiu fidel a Lula i a l’esquerra.

Un dels motius que explicaria la concentració d’òbits de dones gestants al Brasil és la postura del govern federal de negar-se a fer tests en massa, de maquillar estadístiques i d’amagar l’impacte de la malaltia. Hi ha una cadena d’errors que comença molt abans que les gestants s’infectin. “Tot comença amb la baixa qualitat de l’assistència prenatal i postpart, després cal afegir-hi el retard en la detecció del covid-19 amb els símptomes més lleus, l’evolució i progressió de la malaltia i, en darrer terme, hi ha errors propis del sistema a l’hora d’aconseguir un ingrés en un centre hospitalari”, assenyala l’obstetra Melania Amorim, una de les responsables de l’estudi.

El biaix social i racial és ben present. La mortalitat materna (durant la gestació o el postpart) per coronavirus entre dones negres és gairebé el doble que en les embarassades blanques: la possibilitat que una afrobrasilera embarassada mori per covid-19 és del 17%, i del 8,9% si és blanca. “Hi ha racisme estructural al Brasil, les dones viuen oprimides i la pandèmia ha agreujat dèficits preexistents al país”, denuncia una altra de les autores de l’estudi, la professora Débora de Souza Santos. “La dona negra viu en condicions molt precàries, les més pobres tenen menys opcions d’aïllar-se socialment, ja sigui per necessitats de renda o perquè són les encarregades de cuidar la família. Són les que lluiten més per tenir accés al sistema sanitari, però sempre són rebutjades”, afegeix.

El Brasil ja venia de suspendre en l’índex de mortalitat materna, un dels indicadors que alerten de la qualitat de la sanitat. Un dels Objectius del Mil·lenni era reduir-lo un 50%, però abans de la pandèmia seguia sent de 60 òbits per cada 100.000 nadons vius. Una xifra alta si es té en compte que a Xile és de 22 o l’Argentina de vuit.

La falta d’assistència mèdica és la principal causa de morts per covid-19. Amb un diagnòstic precoç i tenint accés a professionals capacitats que actuïn als barris més pobres, les gestants brasileres veurien dràsticament reduït el risc de morir. La malaltia segueix descontrolada al país de Bolsonaro, amb més de 3,8 milions de casos confirmats i més de 120.000 morts, només superat pels Estats Units de Trump.

La cara de la tragèdia

El perfil de la gestant víctima del covid-19 és una dona negra que està a l’últim trimestre de l’embaràs, que ja ha tingut altres parts i en la meitat ha tingut com a mínim un factor de risc. De vegades, però, no es compleixen totes les variants. És el cas de l’Ana Paula (nom fictici). “Amb 24 anys esperava el primer nadó en una gestació aparentment sense risc, però tot es va torçar quan, de forma negligent, va participar en una celebració familiar on es va contagiar”, explica a l’ARA una font sanitària. Quan van aparèixer els símptomes ja era massa tard. Va passar un mes i mig ingressada a la unitat de cures intensives de la maternitat municipal, a Arujá, a l’àrea metropolitana de São Paulo, on va patir una trombosi als membres inferiors. En coma induït, l’equip mèdic va practicar-li una cesària. Només el setmesó va sobreviure.