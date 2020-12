Madrid insta Londres a evitar el caos a Gibraltar amb un acord d'última hora

Després que es tanqués la nit de Nadal l'acord comercial del post-Brexit entre la Unió Europea i el Regne Unit, Espanya encara negocia directament amb Londres un pacte d'última hora amb l'objectiu d'evitar el caos a la frontera de Gibraltar, un cop acabi el període de transició, aquest 31 de desembre.

Per aconseguir-ho, però, "cal voluntat política", l'única manera d'evitar que a banda i banda de la tanca es puguin repetir, tot i que a petita escala, escenes com les que s'han viscut i encara es viuen a la ratera de Dover, quan ja fa sis dies que França va reobrir el pas després d'haver-lo tancat per evitar contagis de la nova soca de SARS-Cov-2 identificada al Regne Unit, i va deixar quasi 6.000 camions aturats a l'espera d'aconseguir un test negatiu de covid-19.

L'objectiu de Madrid en les converses que encara manté amb Londres és "facilitar al màxim la mobilitat, aconseguir el màxim de fluïdesa a la frontera", fins i tot la possibilitat "d'aixecar" la tanca, i "no tornar enrere", d'acord amb les paraules de la ministra d'Exteriors espanyola, Arantxa González Laya, que ha comparegut aquest dilluns a la tarda a Madrid per fer un balanç de l'acord comercial aconseguit en temps de descompte entre la UE i Londres.

Un acord, però, que, segons la decisió del Consell Europeu del juny del 2018, no inclou en cap cas la situació de Gibraltar, que es regirà pel que puguin arribar a pactar bilateralment Madrid i Londres. Per tant, si abans del 31 de desembre no hi ha fumata blanca, el Penyal esdevindrà no només frontera exterior espanyola sinó també frontera exterior de la Unió Europea. I aleshores caldria aplicar tots els controls que són propis a la UE pel que fa a la mobilitat de ciutadans i mercaderies en relació amb països tercers.

Sense voler entrar en els detalls de la negociació, ni en els "aspectes tècnics", González Laya ha insistit en la responsabilitat de desbloquejar el pacte amb "voluntat política". Una forma d'expressar que és Londres qui encara es resisteix a donar el vistiplau a les pretensions espanyoles. Pretensions que, bàsicament, impliquen que Gibraltar continuï en la unió duanera, en el mercat interior comunitari i, fins i tot, dins del tractat de Schengen. Gibraltar no té autoritat per aconseguir-ho i ha d’esperar una decisió que arribi des de Londres.

De moment, l'efecte més disruptiu del Brexit ha quedat esmorteït per un registre obert pel govern de Gibraltar perquè tots els treballadors transfronterers –entre 10.000 i 15.000– puguin creuar la tanca cada dia, prèviament a la presentació d'un document que acrediti la seva condició. Tot i així, si Madrid no signa l'acord amb Londres les inevitables cues i controls burocràtics provocaran un entorpiment de la mobilitat com no es veia des de fa tres dècades llargues.

D'altra banda, González Laye ha volgut desvincular l'acord de qualsevol reclamació sobre la sobirania del Penyal. "Espanya no hi renuncia, però sabem que Londres tampoc no ho fa. Això, però, no ens ha de desviar de l'objectiu, que és facilitar la mobilitat i la fluïdesa a través de la tanca".