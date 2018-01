El director de la CIA assegura que Rússia segueix tractant d'interferir als EUA i Europa

El director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), Mike Pompeo, ha assegurat a la cadena britànica BBC que Rússia és encara un adversari i que aquest país no ha disminuït la seva activitat subversiva a Europa i els Estats Units. "No he vist una disminució significativa en la seva activitat", ha afirmat Pompeo, que entreveu un intent de Moscou per a interferir a les pròximes eleccions legislatives nord-americanes del novembre.

El director de la CIA ha dit que està segur que el Kremlin "seguirà" amb aquesta ingerència però ha recalcat que el seu país tindrà "unes eleccions lliures i justes" al novembre. "Els contrarestarem d'una forma prou sòlida perquè l'impacte que tinguin en la nostra elecció no sigui gran", ha afegit Pompeo sobre l'activitat de Moscou.

La presumpta intervenció de Rússia en les eleccions presidencials de 2016 als Estats Units ha portat a l'obertura d'una investigació del fiscal especial Robert Mueller i de diversos comitès del Congrés, que també estudien si hi va haver nexes entre la campanya de l'ara president, Donald Trump, i funcionaris russos.

Pompeo ha assegurat que el seu país fa esforços per contrarestar l'activitat subversiva de Rússia, a través de l'ús de mitjans tècnics. "Som el millor servei d'espionatge del món. Sortirem i farem tot el possible per robar secrets en nom del poble americà", ha dit el director de l'agència, que ha afegit que informa personalment al president del que se sap en assumptes estratègics. Ho fa, ha explicat, abans de cada viatge a l'estranger del president per reunir-se amb altres líders. "Ell està molt concentrat, en el sentit que és curiós sobre els fets que li presentem", ha explicat.

En referència a l'estat mental de Trump, debatut als EUA les darreres setmanes arran de la publicació del llibre "Fire & Fury", Pompeo va qualificar "d'absurd" que se'l qüestioni. "L'afirmació que el president no està implicat [en l'actualitat] i no comprèn aquests problemes importants és perillosa i falsa, i m'entristeix que algú es prengui el temps per escriure tal ximpleria", ha afirmat Pompeo.

En l'entrevista amb la BBC, el director de la CIA igualment ha vaticinat que Corea del Nord serà capaç d'amenaçar territori nord-americà amb les seves armes nuclears "en un grapat de mesos".