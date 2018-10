El Canadà legalitza l'ús recreatiu de la marihuana

El Canadà s'ha convertit aquest dimecres en el segon país del món, després de l'Uruguai, a legalitzar el consum recreatiu del cànnabis, que serà comercialitzat amb un preu mitjà de 6,6 euros el gram. Desenes de botigues a tot el país, regulades per les autoritats sanitàries canadenques, començaran a vendre de forma legal marihuana als majors de 18 o 19 anys d'edat, segons està regulat a cada departament. L'ús de la marihuana amb finalitats mèdiques és legal al país des del 2001.

En algunes regions es tem que la demanda inicial sigui superior a l'oferta, tot i que les empreses que han rebut llicència del govern canadenc per produir cànnabis han estat treballant a marxes forçades en les últimes setmanes per produir la màxima quantitat possible de marihuana.

6,6 euros el gram

El govern ha suggerit un preu de venda d'uns 10 dòlars canadencs (6,6 euros) per gram de marihuana perquè el cost del cànnabis legal sigui competitiu amb el del mercat negre. Aquest preu inclou dos impostos: un d'1 dòlar canadenc per gram o del 10% del preu de venda fina (el que sigui més elevat) i l'impost provincial de venda de qualsevol producte, que varia entre el 13 i el 15%. Amb tot, es preveu que el preu del cànnabis variï amb el temps, depenent del cost que tingui la marihuana en el mercat negre.

Les autoritats canadenques preveuen que, malgrat que el preu final d'un gram de marihuana serà gairebé un 25% superior al del mercat negre, els canadencs preferiran adquirir cànnabis a les botigues oficials perquè ofereix diverses garanties, com el nivell de THC, el component psicoactiu de la droga.

Quatre de cada deu canadencs diuen que el preu determinarà si compren marihuana a través dels canals legals o en el mercat negre, segons una enquesta publicada dimarts.

Diverses regulacions a cada província

Les botigues de la costa atlàntica del Canadà, que pel fus horari han sigut les primeres a obrir les portes aquest dimecres, han establert tres nivells de marihuana amb diferents preus. A la província de Nova Escòcia la droga es vendrà a 12 botigues del monopoli provincial de venda d'alcohol (NSLC) juntament amb vi i altres begudes alcohòliques. La província de Nova Brunsvic, també a la costa est del país, ha establert un ventall de preus que va dels 7,5 als 14,99 dòlars canadencs. El govern de la província de Nova Brunsvic ha creat l'empresa pública Cannabis NB, que comercialitzarà la marihuana en botigues físiques i per internet. Cannabis NB té un catàleg de 76 productes i la seva pàgina web ofereix informació tan variada com la forma apropiada d'embolicar una cigarreta de marihuana o com emmagatzemar la droga perquè es mantingui fresca.

Indult als condemnats

El govern de Justin Trudeau ha dit que indultarà els condemnats per possessió de fins a 30 grams de marihuana. S'estima que centenars de milers de persones es poden beneficiar de la mesura. A molts canadencs, els antecedents per possessió de marihuana els impedeixen viatjar als Estats Units.





Una promesa electoral

La legalització suposa el compliment d'una promesa electoral del 2015 del primer ministre Trudeau. El govern argumenta que la legislació de fa un segle que criminalitzava l'ús recreatiu era ineficaç, ja que el Canadà és un dels països amb un consum més elevat d'aquesta droga. L'objectiu de la legalització és mantenir "la marihuana lluny dels menors i els beneficis lluny dels criminals". El govern, a més, preveu ingressar uns 350 milions d'euros a l'any en impostos gràcies a la venda de cànnabis.