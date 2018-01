Caos al UKIP per la renúncia de 13 membres de la direcció

Caos total al Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP). Al llarg de les últimes trenta-sis hores, 13 membres de l’equip de direcció han presentat la dimissió per pressionar el líder, Henry Bolton, perquè deixi el càrrec. Les tretze baixes són conseqüència directa de la derrota de Bolton en una moció de confiança que diumenge es va plantejar al si del comitè executiu nacional del partit. El comitè el va considerar “no apte per al càrrec” arran de l’escàndol que envolta la seva vida privada des de fa deu dies, quan el Daily Mail va publicar tot un seguit de missatges racistes que la seva nòvia, Jo Marney, de 25 anys, militant també del UKIP, havia fet sobre la promesa del príncep Enric, Megan Markle.

Però Bolton s’ha enrocat i ni la dimissió, ahir a primera hora del matí, de la número 2 del partit, Margot Parket, ni la cascada de renúncies que van seguir més tard, el van fer canviar d’opinió. Es va negar a renunciar al càrrec. Si finalment no dimiteix abans, els militants hauran de decidir en un termini de 28 dies si donen suport o no la decisió del comitè executiu nacional del partit.

Bolton va ser triat líder del UKIP el setembre passat. En una compareixença pública feta a la tarda va aparèixer molt desafiant, assegurant que continuaria al capdavant de la formació les pròximes quatre setmanes per posar en ordre la casa. “És hora de posar fi a les lluites fratricides que han tingut lloc al partit des de fa temps i d’expulsar tots aquells que han format part d’aquestes baralles. Ras i curt, [cal] fer neteja”, va dir.

Quan va ser escollit, el quart líder des de la dimissió de Nigel Farage poc després del referèndum del Brexit del juny del 2016, Bolton va prometre sacsejar la formació per recuperar la iniciativa política d’un partit que apareixia aleshores, als ulls dels electors, dividit i desorientat. Un cop els britànics van decidir sortir de la Unió Europea (UE) -objectiu per al qual es va fundar el UKIP el 1993-, la formació s’ha quedat sense missió i sense programa. D’un suport del 13% a les eleccions generals del 2015 va passar a menys del 2% el 2017.

Quan Bolton va agafar les regnes del UKIP, una bona part de la militància va creure que un antic militar sabria mantenir la disciplina interna. Però la seva vida personal -amb l’abandonament poc abans de Nadal de la seva segona dona, Tatiana Smurova, i les dues filles que va tenir amb ella, la més petita de menys d’un any- i la difusió dels ofensius missatges enviats per la seva nòvia, Jo Marney, han accelerat una crisi que pot acabar amb el partit.

De fet, el fundador, l’acadèmic emèrit de la London School of Economics (LSE) Alan Sked, va publicar ahir un article al Guardian opinant que “la vida amorosa de l’actual líder ha convertit el partit en una broma nacional”. A mès, arran dels tòxics comentaris de la nòvia, el comitè executiu li va demanar fa una setmana que o bé la deixava o bé abandonava el partit. Bolton va triar públicament el partit i va anunciar que trencava la relació. Però dos dies després se’l va fotografiar sopant amb ella.

Amb tot, en una entrevista per a l’emissora de ràdio LBC que té com a conductor del programa l’ex líder de l’UKIP, el carismàtic Nigel Farage, Bolton va admetre que Encara hi ha “sentiments molt forts” entre ell i Marney. Ara la relació s’ha acabat, sens dubte. Però, qui sap què depara el futur, oi?”

Un altre problema del UKIP són les finances. En el seu article, Alan Sked deia que atesa l’actual situació econòmica, el partit “no es pot permetre una nova elecció”. I reblava: “Com a fundador, només puc suggerir que s’hauria de dissoldre”.

L’actitud desafiant de Bolton garanteix que, si es manté en el càrrec, les pròximes quatre setmanes serà l’objectiu de la premsa, en especial del Daily Mail, que va destapar els missatges racistes de la nòvia.