Més de 300 detingudes en una manifestació anti-Kavanaugh al Senat dels EUA

"Un vot per Kavanaugh és un vot dient que les dones no importen", arengava aquest dijous al a tarda l'actriu i còmica Amy Schumer a les dones concentrades davant del Senat dels Estats Units. Era una de les cares conegudes en la manifestació, majoritàriament femenina, que protestava per la possible elecció del jutge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump, com a nou magistrat del Tribunal Suprem -càrrec vitalici- malgrat les acusacions d'abús sexual contra ell.

"No importa el que passi, no ens mantindran sotmeses, guanyarem!", deia Schumer, que va ser finalment detinguda per la policia. Un total de 302 persones van ser detingudes, entre elles també la model Emily Ratajkowski.

La protesta va arrencar al tribunal d'apel·lació que actualment presideix Kavanaugh amb crits de "Kavanaugh ha de marxar" i es va dirigir cap al Capitoli, on es van concentrar a la porta i després van entrar al vestíbul del Senat, on els membres del Comité de Justícia justament aquest dijous es trobaven llegint l'informe que l'FBI els havia entregat amb la seva investigació sobre les al·legacions sexuals contra el jutge.

Els republicans van assegurar que l'informe de l'FBI exonera Kavanaugh de les acusacions d'assalt sexual, però els demòcrates deien que la investigació de cinc dies estava incomplerta per les limitacions que hi havia imposat la Casa Blanca. Aquest divendres, el comitè ha de votar l'elecció de Kavanaugh.

Una elecció que semblava cada cop més possible, donat que dos dels tres senadors republicans que tenien dubtes respecte del seu vot van fer dijous un resum positiu de l'informe de l'FBI cap al jutge.