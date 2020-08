Centenars de reclusos fugen durant un atac de l'Estat Islàmic contra una presó de l'Afganistan

Centenars de reclusos han fugit d’una presó de l’Afganistan durant un atac de l’Estat Islàmic que ha durat 20 hores i ha causat la mort d’almenys 38 persones i 50 ferits. Els fets han tingut lloc a la ciutat de Jalalabad, a l’est del país, prop de la frontera amb el Pakistan.

A la presó hi havia un total de 1.793 reclusos, tres quartes parts dels quals han aconseguit fugir en un primer moment durant l’atac, tot i que després han tornat a ser enxampats per les forces de seguretat, segons ha assegurat un portaveu provincial. Amb tot, uns 300 presos continuarien en llibertat. La majoria dels reclusos eren talibans o membres de l’Estat Islàmic. De fet, aquest grup terrorista ha reivindicat l’atac.

L’assalt a la presó va començar diumenge, cap a tres quarts de set del vespre, i ha durat més 20 hores, fins aquest dilluns a la tarda. Els terroristes han fet servir una tàctica habitual als atemptats a l’Afganistan: han fet explotar un vehicle ple d’explosius davant de la presó, cosa que els ha permès enderrocar la porta d’entrada i totes les barreres de protecció, i accedir-hi. Un cop a dins, s’hi han atrinxerat durant hores. A més també han pres posicions en un edifici residencial pròxim, cosa que ha dificultat l’actuació de les forces de seguretat per por de causar víctimes civils.

651x366 Alguns dels reclusos que han fugit i que han tornat a ser enxampats per les forces de seguretat / GHULAMULLAH HABIBI / EFE Alguns dels reclusos que han fugit i que han tornat a ser enxampats per les forces de seguretat / GHULAMULLAH HABIBI / EFE

“El recompte de morts a l’atac a la presó ha augmentat a 38. Entre els morts hi ha nou atacants. La resta són civils, membres de les forces de seguretat i diversos ostatges”, ha detallat en un comunicat el portaveu del governador provincial, Attaullah Khogyani. A més, hi ha 50 persones ferides, la majoria civils. Inicialment les autoritats havien parlat de 29 víctimes mortals, però després van augmentar-ne la xifra. De fet, desenes de famílies que viuen prop del centre penitenciari han quedat atrapades enmig de l’intercanvi de trets. Algunes han estat evacuades però d'altres s’han vist obligades a quedar-se a casa durant tot l’atac.

L’atac ha sigut tan brutal que fins i tot el cap de l’estat major de l’exèrcit afganès, el general Muhammad Yasin Zia, s’ha traslladat a Jalalabad per coordinar l’operació de les forces de seguretat per recuperar el control del centre penitenciari.

L’assalt a la presó ha tingut lloc un dia després que els serveis d’intel·ligència afganesos asseguressin haver matat el cap d’intel·ligència de l’Estat Islàmic a l’Afganistan, Assadullah Orakzai, al qual s'atribueixen diversos atacs contra civils.

Els talibans van firmar un acord de pau amb els Estats Units al febrer i la setmana passada havien acceptat un alto el foc de tres dies amb les forces de seguretat afganeses coincidint amb la celebració de la festa del xai. Tots aquests acords, però, no inclouen altres grups terroristes que operen a l’Afganistan, com ara l’Estat Islàmic, que s’ha fet fort a la província de Nangarhar, la capital de la qual és Jalalabad, la ciutat hi ha la presó atacada aquest diumenge. Les autoritats afganeses havien assegurat l’any passat que l’Estat Islàmic havia estat totalment derrocat a Nangarhar, però l’atac contra la presó posa en evidència que no és així.