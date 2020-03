Centenars de refugiats, incloses criatures, detinguts en un vaixell militar a l'illa grega de Lesbos

El govern grec del conservador Kiriakos Mitsotakis manté detinguts en un vaixell militar uns 450 refugiats a l'illa de Lesbos, als quals les autoritats no permeten demanar asil. Ho ha denunciat Human Rights Watch (HRW), que ha obtingut imatges de l'interior del vaixell d'un refugiat sirià. L'ONG de defensa dels drets humans denuncia que aquesta situació "viola el dret internacional i europeu" i que pot suposar un delicte de "privació arbitrària de llibertat".

"Grècia ha de posar fi immediatament a aquesta política draconiana i rebre aquesta gent en condicions segures i decents, i permetre que presentin les seves sol·licituds d'asil", ha denunciat Bill Frelick, responsable de drets de migrants i refugiats de HRW. Les persones tancades al vaixell estan amenaçades de ser deportades cap a Turquia, en el marc del pols entre la Unió Europea i el govern turc, que el 27 de febrer va llançar el missatge que obria les fronteres als migrants i refugiats per pressionar Brussel·les.

Les persones interceptades pels guardacostes grecs –alguns dels quals van actuar violentament disparant contra les pasteres a l'aigua o negant-se a rescatar embarcacions en perill– són confinades des de l'1 de març al vaixell militar. Ministres del govern grec fins i tot han declarat que s'estudia construir un centre d'internament en una illa no habitada de Grècia per confinar-hi tothom, a l'estil de la política que fa anys imposa Austràlia.

Human Rights Watch denuncia que les autoritats no els permeten accedir a la zona on és ancorat el vaixell per comprovar les condicions de les criatures, dones i homes que hi ha tancats. Segons ha informat per telèfon un dels refugiats detinguts a bord a l'ONG, són 451 persones, segons consta a la llista de menjar que l'home, de nacionalitat siriana i que té por de donar el nom, ha pogut veure. L'home insisteix que han sol·licitat explícitament acollir-se al seu dret d'asil però que les autoritats ho impedeixen.

Els confinats han estat incomunicats a l'embarcació durant una setmana perquè fins dissabte no els van permetre carregar els telèfons mòbils. Segons el sirià, la majoria de persones a bord són afganeses i també hi ha sirians, iraquians, palestins, somalis i congolesos. El testimoni assegura que hi ha unes quantes dones embarassades i criatures de poca edat, que no tenen un espai segur separat. No disposen de sabó ni de dutxes i "n'hi ha que estan tan malalts que no poden ni menjar".

Grècia va anunciar l'1 de març que suspenia temporalment la possibilitat de demanar asil al país durant tot el mes i que tothom que hi arribés sense un document per entrar-hi legalment seria "immediatament deportat sense haver-se pogut registrar, als països d'origen o de trànsit".



"Grècia té dret a controlar les seves fronteres, però la Declaració Universal de Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals garanteixen el dret a demanar asil. Negar-lo és inhumà i il·legal i vulnera el principi de no devolució", diu l'ONG, que també recorda que les lleis internacionals, europees i gregues prohibeixen la detenció arbitrària.