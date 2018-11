Classe magistral de com funciona un càrtel de la droga

Un excap d'operacions del càrtel de Sinaloa ha ofert una classe magistral sobre el funcionament intern de l'organització i ha identificat com un dels seus principals líders Joaquín Guzmán, conegut com 'El Chapo'.

En les tres hores del seu testimoni davant del tribunal de Brooklyn que jutja El Chapo, Jesús 'El Rey' Zambada García ha proporcionat en el segon dia de judici detalls importants sobre la logística, el finançament i els principals membres del càrtel. Un d'ells és Ismael 'El Mayo' Zambada García, germà de Jesús Zambada García, que va ser soci i mà dreta de Guzmán i precisament és a qui la defensa del processat atribueix totes les responsabilitats del negoci de la droga.

Zambada –un home calb que fa servir ulleres fosques i vesteix l'uniforme de pres– s'ha posat dret, ha assenyalat Guzmán i ha dit que era un dels "narcotraficants més poderosos" de Mèxic. De braços plegats, Guzmán escoltava impassible però sostenia la mirada del seu antic subordinat.

540x306 Policies armats patrullant per les portes del tribunal de Brooklin on es jutjat El Chapo / MIKE SEGAR / REUTERS Policies armats patrullant per les portes del tribunal de Brooklin on es jutjat El Chapo / MIKE SEGAR / REUTERS

Fins ara els fiscals nord-americans no havien pogut exposar públicament el que sabien sobre un dels principals càrtels mexicans, com ho han fet amb altres organitzacions com Al-Qaida i la Màfia. Ara, però, Zambada, que ha dit que havia treballat per al càrtel des del 1987 fins que el van detenir el 2008, ha exposat una mena de guia, ja que ha explicat al jurat que els seus empleats col·locaven la cocaïna en paquets a prova d'aigua amb diverses capes d'hule, i que una vegada fins i tot van contractar bussos professionals per recuperar un carregament que s'havia enfonsat en un vaixell de càrrega a la costa de Puerto Vallarta, a Mèxic.



Com que va ascendir en la jerarquia del càrtel, primer com a comptable i més tard com el principal contacte a Ciutat de Mèxic, Zambada sembla que coneix gairebé tots els aspectes dels operatius de l'organització: des de qui dirigia la seva "plaça" a Guerrero fins als noms –Zafiro, PacMan i Coca Cola– que utilitzaven per vendre el seu producte.

Segons ha deixat caure Zambada al judici, en general la cocaïna del càrtel provenia de Colòmbia i es transportava mitjançant llanxes motores fins a Cancún, on una cadena humana d'estibadors la portaven a la riba. Des d'aquí, ha afegit, generalment es transportava en camions a magatzems de Ciutat de Mèxic i després portaven el producte cap a ciutats frontereres al nord, com Ciudad Juárez i Agua Prieta, per traslladar-lo als Estats Units.

Pel que sembla, els beneficis eren enormes. Zambada, que té un títol universitari com a comptable, ha testificat que una inversió de nou milions de dòlars en un carregament de 15 tones de cocaïna podia proporcionar als proveïdors –restant els costos de transport– 39 milions de dòlars si es venia a Los Angeles. Si el mateix carregament es venia a Chicago, on els preus eren més alts, ha explicat, els guanys eren de 48 milions de dòlars. A Nova York, eren de 78 milions de dòlars.

Zambada ha dit que va conèixer Guzmán el 2001, hores després que el llegendari 'capo' s'escapés de la presó. De fet, ha reconegut que ell va ajudar el seu germà Ismael a organitzar l'ús d'un helicòpter per recollir i transportar Guzmán a un lloc segur. Ismael Zambada ha estat esmentat diverses vegades en les declaracions inicials de la defensa. Els advocats de Guzmán l'acusen de ser el veritable líder del càrtel de Sinaloa i han afirmat que el seu client havia estat incriminat per ell a partir d'una trama conspirativa que incloïa el suborn de funcionaris mexicans, d'agents nord-americans "deshonestos" i dels dos últims presidents mexicans.