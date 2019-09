Colau reivindica el paper de les ciutats en l’emergència climàtica

Si Califòrnia és la resistència al govern federal dels Estats Units, les ciutats es proposen com els actors imprescindibles per tallar les causes de la crisi climàtica davant la passivitat i les paraules buides dels líders internacionals. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reivindicar ahir a la nit a l’ONU el paper de les grans urbs del món, on es produeix el 70% de la contaminació mundial i es genera el 85% de l’activitat econòmica. Barcelona i Bonn van intervenir ahir com a ciutats convidades a la inauguració del Fòrum de Governança Local i Regional, convocat dins el marc de l’Assemblea General de l’ONU sobre el seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats a l’Agenda 2030.

Protagonitzar les solucions

“Som protagonistes del problema, però, sobretot, volem ser protagonistes de les solucions”, va apuntar Ada Colau, que va defensar la importància de tornar el poder a institucions multilaterals com l’ONU per fer front als interessos econòmics que no tenen en compte a la ciutadania. “Per què hi ha grans empreses que, avui dia, segueixen promovent el combustible fòssil amb subvencions dels estats?”, es va preguntar. Recuperar el poder implica posar en pràctica el que s’ha pactat. “Portem moltes declaracions -va exposar Colau-. Tot el treball d’anàlisi està fet. La qüestió és per què hem trigat tant a implementar aquestes agendes”. L’alcaldessa també va advertir del desprestigi de les institucions públiques si fan declaracions “que no es porten a la pràctica”.

En aquesta trobada les ciutats participants compartiran i contrastaran les seves principals idees i preocupacions. Les de Barcelona amb el “molt ambiciós” Pla Clima, que l’alcaldessa va defensar com un projecte al costat dels moviments socials i els experts. “Ha estat reconegut com un dels millors plans europeus en les ciutats”, va presumir Colau. L’alcaldessa va insistir ahir a la nit en la falta de finançament dels municipis i en la necessitat que els estats cedeixin competències. “Amb molt pocs recursos estem posant molta creativitat”, va concloure.