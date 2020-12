Condemnada a cinc anys de presó l'activista saudita Loujain al-Hathloul

260x366 L'activista saudita pels drets de les dones Loujain al-Hathloul en una imatge d'arxiu / Reuters L'activista saudita pels drets de les dones Loujain al-Hathloul en una imatge d'arxiu / Reuters

L'activista Loujain al-Hathloul, que va ser detinguda el maig del 2018 juntament amb diverses companyes que defensaven els drets de les dones a l'Aràbia Saudita, ha estat condemnada aquest dilluns a cinc anys i vuit mesos de presó sota els càrrecs de conspirar contra el regne saudita i atemptar contra la seguretat nacional, segons les lleis antiterroristes del país.

El tribunal ha suspès dos anys i deu mesos de la sentència, de la qual ja ha complert una part des que va ser empresonada al 2018, de manera que seria alliberada el març que ve. Tot i així, se li prohibeix viatjar durant els propers cinc anys.

"La meva germana no és una terrorista, és una activista. Ser sentenciada pel seu activisme en defensa de les mateixes reformes que Mohamed Bin Salman i el regne saudita està publicitant és una hipocresia", va dir la germana de l'activista. Loujain al-Hathloul defensava el dret de les dones a conduir, que precisament se'ls va concedir finalment aquell mateix any 2018, dos mesos i escaig després de les detencions d'activistes.

El diari saudita Asharq Al-Awsat ha sigut el primer a informar de la sentència aquest dilluns. Assegurava que Al-Hathloul havia estat condemnada per haver "incitat a un canvi de règim en el regne i cooperat amb individus i entitats per impulsar una agenda estrangera". Com a proves al·legaven suposades reunions amb diplomàtics europeus i britànics o el fet que va demanar una feina a l'oficina de les Nacions Unides. L'Oficina de Drets Humans de l'ONU, de fet, ha demanat el seu alliberament immediat i ha qualificat els càrrecs de "falsos".

Organitzacions de defensa dels drets humans i la família d'Al-Hathloul asseguren que l'activista ha estat sotmesa a tortura durant els anys d'empresonament, uns maltractaments que inclouen descàrregues elèctriques, l'anomenat waterboarding i fins i tot abusos sexuals. Les autoritats saudites ho neguen.

El cas d'aquesta i altres activistes pels drets de les dones que continuen empresonades a l'Aràbia Saudita enterboleix la futura relació del regne amb la nova administració dels Estats Units quan el demòcrata Joe Biden prengui possessió el 20 de gener. Alguns comentaristes creuen que el fet que se li hagi imposat una condemna que li permeti sortir de la presó d'aquí tres mesos respon a un intent del príncep hereu, Mohamed Bin Salman, de suavitzar les relacions amb la nova Casa Blanca.