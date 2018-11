Condemnada per terrorisme una parella britànica que va batejar el fill en honor de Hitler

Devots de Hitler, van batejar el fill amb el nom d'Adolf en memòria del genocida i ara acaben de ser condemnats per pertànyer a National Action, una organització terrorista il·legalitzada al Regne Unit des del 2016. De moment, la parella ha sigut declarada culpable però no serà fins al mes vinent que coneguin en què consisteix la condemna.

En el judici, celebrat a la localitat de Birmingham, la fiscalia ha evidenciat el suport que Adam Thomas, de 22 anys, i Claudia Patatas, de 38, profereixen a grups racistes i neonazis, ja que s'han localitzat desenes de fotografies de tots dos exhibint banderes i símbols. De fet, ha quedat clar que al seu fill li van posar Adolf per l'"admiració" que senten per Hitler.

Thomas tenia a casa unes fotografies en què se'l veia amb el nadó als braços mentre portava posada una caputxa blanca del racista Ku Klux Klan.

L'organització National Action, fundada el 2013, va ser il·legalitzada després que celebrés l'assassinat de la diputada laborista Jo Cox, en un atac amb arma blanca el juny del 2016 per un home que va cridar "Britain first" [Els britànics primer] durant la campanya del referèndum del Brexit.

Thomas, que va ser rebutjat en dues ocasions per ingressar en l'exèrcit britànic, també estava en possessió d'un manual denominat 'Anarchist's cookbook' [El llibre de cuina de l'anarquista], que contenia instruccions sobre com fabricar artefactes explosius, informen els mitjans.

El superintendent Matt Ward, responsable de les unitats antiterroristes britàniques, ha advertit que l'amenaça dels grups d'extrema dreta està en augment al país des de fa uns anys. "Sempre hem tingut ideologies d'extrema dreta dins del Regne Unit, però crec que el que hem vist en anys recents és que s'han tornat més organitzats", ha afegit Ward, que ha subratllat la facilitat per distribuir consignes i missatges a través d'internet així com la connexió entre membres i simpatitzants de tot el món. "A quests individus no són simplement fanàtics racistes; ara sabem que eren una organització perillosa i ben estructurada, ja que pretenien impulsar la violència i la guerra de races".