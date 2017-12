Condemnat per haver fingit ser víctima de l’atac al Bataclan

França condemna una nova falsa víctima dels atemptats del novembre del 2015. El tribunal correccional de Versalles va condemnar ahir a dos anys de presó -sis mesos d’incondicional- un home de 29 anys per haver-se inventat que va ser víctima de l’atac terrorista a la sala Bataclan.

El noi, que llavors va aparèixer en nombrosos mitjans de comunicació francesos, es va inventar tota un història d’aquella tràgica nit. Fins i tot es va tatuar la Marianne, el símbol del país gal. Segons aquest conductor d’ambulància, la nit dels atemptats a la capital francesa era amb dos amics a la terrassa del Bataclan, on hores després 90 persones van ser assassinades a trets de Kalàixnikov. L’home va explicar que els terroristes van apuntar-lo, però que va ser una dona embarassada qui va rebre finalment les “seves” bales. Ell, però, en realitat era a casa seva, al departament d’Yvelines -a quilòmetres de París-, i no va ser fins hores després de l’atac que va anar fins a la sala.

El gener del 2016 va enviar una sol·licitud al fons de garantia encarregat d’indemnitzar les víctimes del terrorisme, però, estranyament, no va denunciar els fets. És per això que la policia va adonar-se que la seva història no era coherent. També perquè cap dona embarassada havia mort aquella nit. El fons de garantia finalment no va indemnitzar-lo perquè faltaven documents o proves que confirmessin que era a la terrassa.

Prop d’una desena d’estafadors

Aquest cas, però, no és l’únic a França. Ara fa un any, va ser una noia embarassada, de 24 anys, qui va ser condemnada a un any de presó per haver-se fet passar per una víctima d’aquests atemptats. La jove va explicar a la policia que es trobava a la terrassa del bar Le Carillon. També buscava ser indemnitzada. Almenys set persones han sigut condemnades per frau i temptativa de frau des dels atempats de Sant-Denis i París.