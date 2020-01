Confirmats tres casos del coronavirus a França, els primers d'Europa

El coronavirus que ha originat una epidèmia a la Xina ja ha arribat a Europa: hi ha tres persones afectades a França, segons ha confirmat el ministeri de Salut. Un dels pacients està hospitalitzat a Bordeus i els altres dos a París.

La ministra de Salut francesa, Agnès Buzyn, ha informat de la situació en roda de premsa i ha alertat que és probable que es diagnostiquin més casos al país. El pacient de Bordeus és un francès de 48 anys d'origen xinès que va visitar dijous la clínica de SOS Médecins amb símptomes de grip ordinària. Quan el metge el va interrogar, va explicar que venia dels Països Baixos, però que abans havia estat a la ciutat de Wuhan. "Immediatament el vam posar en aïllament", diu l'ONG a Facebook. Abans, però, l'home hauria estat en contacte amb una desena de persones a França, segons informa Fance Info. El pacient està ara en observació a l'hospital de la ciutat. Els dos altre infectat també ha estat aïllat, però en aquest cas a l'hospital Bichat, de París.

La ministra ha insistit que qualsevol persona que hagi viatjat a la Xina i presenti símptomes del coronavirus eviti anar a un centre mèdic. Ha recordat que s'ha d'aïllar a casa i trucar a urgències perquè personal sanitari es traslladi fins al domicili per assistir-la i així evitar el contagi a la resta de la població.

A la Xina ja hi ha 26 morts i 800 infectats i les autoritats han decretat el confinament de 40 milions de persones en 13 ciutats. Fins ara, fora de la Xina s'havien detectat casos a Tailàndia, el Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, el Japó, Hong Kong, Singapur i els Estats Units. De moment no hi ha víctimes mortals fora de la Xina.