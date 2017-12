El Congo talla internet i els missatges SMS per evitar manifestacions contra Kabila

El govern de la República Democràtica del Congo ha ordenat el tall d'internet i SMS per intentar aturar l'organització de manifestacions contra el president, Josep Kabila, i per "protegir la vida dels congolesos", segons ha justificat a l'agència Reuters el ministre de Telecomicacions, Emery Okundji. El Congo viu des de fa dos anys una situació inestable per la negativa del president Kabila de convocar eleccions. Aquest divendres s'ha complert el primer any de la signatura de l'Acord de Sant Silvestre que es comprometia a convocar comicis abans d'acabar l'exercici però la Comissió Electoral va ajornar-los fins el 23 de desembre del 2018 al·legant que no es complien els requisits de seguretat mínims.

Jean-Mobert Senga, investigador d'Amnistia Internacional al Congo, es lamenta al seu compte de Twitter que la comunitat internacional "rebutja demanar Kabila que s'aparti del poder" i es pregunta si l'acord de Sant Silvestre es transformarà en la Revolució de Sant Silvestre".

#RDC: l’accord de la Saint Sylvestre serait-elle entrain de se muer en « révolution de la Saint Sylvestre » sous nos yeux ? Pendant ce temps, la communauté internationale a regarde l’Iran et refuse de demander à Kabila de quitter le pouvoir. — Jean-Mobert Senga (@jm_senga) 31 de desembre de 2017

L'oposició política i els activistes entenen que Kabila es vol perpetuar en el poder, malgrat que la Constitució prohibeix que pugui optar a un tercer mandat. Durant aquest cap de setmana s'han intensificat les protestes i la policia ha actuat, com en d'altres ocasions, amb contundència. Fonts del cos han confirmat a l'agència Efe la mort d'almenys cinc manifestants a Kinshasa, la capital del país.