Corea del Nord estaria fabricant nous míssils intercontinentals

Malgrat les advertències dels Estats Units i el suposat acord amb Donald Trump, Corea del Nord continua fabricant nous míssils intercontinentals. Segons les agències d'intel·ligència del país nord-americà –que ho han assegurat al diari 'The Washington Post'–, el règim de Kim Jong-un està tornant a preparar aquest tipus de míssils, capaços d'arribar a ciutats de la costa est dels Estats Units, a la seva base de Sanumdong, on ja havia construït artefactes similars.

Tal com indica el rotatiu nord-americà, els serveis secrets del país han obtingut imatges de satèl·lit on es poden observar aquestes operacions. "Es veu que estan treballant com abans", ha dit una de les fonts, que ha preferit l'anonimat, al 'The Washington Post'.

De moment, el règim nord-coreà no ha fet cap declaració al respecte. Tampoc el president Donald Trump. I és que aquesta informació és doblement significativa: després de mesos i mesos de viure una escalada de tensió entre els dos països, Trump i Kim Jong-un van protagonitzar una trobada històrica el passat 12 de juny a Singapur.

Amenaça nuclear

El principal objectiu de la cimera, a banda d'estrènyer els vincles, era frenar l'amenaça nuclear que podia significar Corea del Nord, i el règim, segons va dir Trump, va prometre destruir les seves bases de proves nuclears.

Després de la reunió, positiva, segons van assegurar els dos líders, Trump fins i tot es va atrevir a dir que el país asiàtic ja no era "una amenaça nuclear", ja que el seu líder s'havia compromès a iniciar un procés de desarmament nuclear i, per tant, a no construir més artefactes vinculats a aquest sector. Els dos països es van comprometre a "construir un règim de pau durador i estable a la península coreana".

Ara, però, el descobriment d'aquestes imatges podria significar un nou episodi de tensió entre els dos països o, si més no, un endarreriment dels progressos aconseguits.