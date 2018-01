El telèfon vermell entre les dues Corees torna a sonar

Corea del Nord ha reconnectat el telèfon vermell amb el Sud i la línia, que permet les comunicacions militars entre els dos països a través de la costa oest, serà operativa des de dimecres, ha anunciat avui Seül, en el marc de les converses per rebaixar la tensió entre els dos països. Pyongyang també enviarà una delegació d'alt nivell als Jocs Olímpics d'Hivern que el seu veí del sud organitza al febrer. S'evidencien així els avenços en la primera ronda de converses entre Seül i Pyongyang, en plena ofensiva dels Estats Units contra el règim de Kim Jong-un i el seu programa de desenvolupament nuclear. La participació als Jocs seria un primer gest de desgel entre tots dos països, que formalment estan en guerra.

540x306 Soldats sud-coreans, davant el palau on s'ha celebrat la històrica trobada. / REUTERS Soldats sud-coreans, davant el palau on s'ha celebrat la històrica trobada. / REUTERS

Representants del nord i del sud es van reunir dimarts per primera vegada en els últims dos anys, després que el nord-coreà anunciés que volia participar als Jocs. La reunió a Panmunjom, ciutat fronterera entre els dues Corees, és el primer gest de distensió en l'escalada protagonitzada pel president nord-americà Donald Trump contra Pyongyang pels assajos de míssils balístics dels últims mesos. Després de les primeres hores de converses, el Nord va anunciar la seva voluntat d'enviar la delegació als Jocs, mentre que Seül s'oferia a permetre que les dues delegacions desfilin juntes en les cerimònies d'inauguració, el 9 de febrer, i clausura, com ja van fer als Jocs Olímpics d'Hivern del 2006. Alhora obria la porta a una nova operació de retrobament de les famílies separades per la guerra de 1950-53, coincidint amb la celebració de l'any nou lunar, al febrer.

540x306 La televisió sud-coreana retransmet la trobada. / REUTERS La televisió sud-coreana retransmet la trobada. / REUTERS

Trump ha assegurat que dona suport "al cent per cent" a les converses, tot i que el gest amenaça la seva política de confrontació amb Kim Jong-un. Chun Hae-sung, sotsministre coreà per a la Unificació, ha explicat que "hem plantejat la necessitat de posar fi a les accions que poden escalar la tensió a la península coreana i continuar el diàleg per portar la pau, com ara la desnuclearització". Seül fins i tot s'ha mostrat diposat a aixecar temporalment les sancions contra el Nord per facilitar la participació de la delegació als Jocs, formada per funcionaris d'alt nivell, esportistes, artistes i seguidors, segons ha apuntat Pyongyang. El cap del comitè nord-coreà per a la reunificació pacífica de Corea, Ri Son-Gwon, ha declarat en començar que "la gent té un fort desig de veure el Nord i el Sud treballant per a la pau i la reconiciliació".

Les converses, en què participen cinc negociadors de cada costat, se celebren a la Casa de la Pau, a tocar de la zona desmilitaritzada de la frontera, i continuaran els pròxims dies.