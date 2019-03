Corea del Nord qualifica l'assalt a l'ambaixada de Madrid d'atac terrorista

El règim de Corea del Nord ha qualificat l'assalt contra la seva ambaixada a Madrid el 22 de febrer com un "greu atac terrorista" i ha reclamat a les autoritats espanyoles "una investigació profunda sobre l'incident" per trobar els responsables i portar-los davant la justícia.

Pyongyang, doncs, s'ha pronunciat per primer cop aquest diumenge sobre aquest episodi en un comunicat d'un portaveu del ministeri d'Exteriors nord-coreà difós per l'agència estatal KCNA.

"El passat 22 de febrer es va produir un greu acte terrorista quan un grup armat va assaltar l'ambaixada a Espanya de la DPRK [sigles en anglès de la República Popular Democràtica de Corea, nom oficial de Corea del Nord], va lligar, colpejar i torturar el seu personal i va extorsionar el seu aparell de comunicació", apunta el comunicat.

"La intrusió en una missió diplomàtica, la seva ocupació i l'acte d'extorsió constitueixen una greu vulneració de la sobirania d'un estat i una flagrant violació de la llei internacional. Actes com aquests no han de ser tolerats mai", continua el text, que insisteix a les autoritats espanyoles que "iniciïn una investigació de l'incident amb profunditat i de forma responsable amb l'objectiu de portar els terroristes i els responsables davant de la justícia, tal com dicta la llei internacional". Corea del Nord vigilarà de ben a prop aquest procediment.

El grup activista Cheollima Civil Defense (CCD), crític amb el règim de Pyongyang, va reivindicar el passat dimecres l'assalt a l'ambaixada. L'organització, que assegura que el règim de Kim Jong-un és una empresa criminal gegant, reivindicar l'autoria de l'atac després que dimarts l'Audiència Nacional aixequés el secret de sumari del cas i expliqués que un grup de 10 persones, dirigides per Adrián Hong Chang –un ciutadà mexicà resident als Estats Units–, va entrar a l'ambaixada amb l'objectiu d'aconseguir material audiovisual que després hauria facilitat a l'FBI.