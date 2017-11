La Cort Penal Internacional investigarà crims de guerra i contra la humanitat a l'Afganistan

La fiscal en cap de la Cort Penal Internacional (CPI), la gambiana Fatou Bensouda, va demanar el passat dilluns l'autorització dels jutges del tribunal per començar una investigació per presumptes crims de guerra i contra la humanitat a l'Afganistan des de l'any 2002.

El conflicte armat que es viu a l'Afganistan des de la invasió dels EUA l'any 2001 ha estat sota una avaluació preliminar per part de l'oficina fiscal de la CPI des del 2006.

Segons va explicar Fatou Bensouda hi ha tres parts diferenciades en la investigació del conflicte. El primer grup el formen els talibans i el grup insurgent Haqqani (vinculat als talibans i Al-Qaida), acusats de crims contra la humanitat i crims de guerra.

Per altra banda estan les Forces de Seguretat afganeses, sobre tot els membres de la Direcció de Seguretat Nacional, a més de la Policia Nacional, que també serien responsables de crims de guerra segons va assenyalar Bensouda.

I per últim estan les forces armades desplegades pels Estats Units a l'Afganistan i l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA). Segons els indicis de la CPI tant l'exèrcit com la CIA van cometre crims de guerra, principalment, en el període del 2003 al 2004.

Possibilitats d'anar a judici

Per a no deixar cap crim sense el seu càstig, Fatou Bensouda va notificar a les víctimes i als seus representants legals la seva intenció d'obrir una investigació i els va informar que tenen fins el 31 de gener del 2018 per entregar la documentació als jutges de la CPI.

Després de revisar tota la informació disponible, i aplicant els criteris legals de l'Estatut de Roma, la fiscal ha determinat que hi ha una base raonable per obrir una investigació.

La fiscal va assegurar que, si la Cambra III del Tribunal accepta la seva sol·licitud d'investigació, el treball es farà de forma imparcial i objectiva per descobrir els responsables dels crims de guerra i contra la humanitat al conflicte de l'Afganistan.

Cal recordar que, a diferència del Tribunal Internacional de Justícia, que depèn de les Nacions Unides, la Cort Penal Internacional sí que te capacitat per sancionar els fets que es demostrin delictius. L'Afganistan ha signat el tractat de Roma (que va constituir la CPI) i reconeix la jurisdicció del tribunal; mentre que els Estats Units han signat el tractat però encara no l'han ratificat.