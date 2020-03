El Tribunal Suprem dels EUA dona suport a la política antiimmigratòria de Trump

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha sentenciat que el govern de Donald Trump pot obligar els sol·licitants d'asil que esperin a Mèxic una resposta a la seva petició, malgrat que tribunals inferiors consideraven que la mesura era probablement il·legal. Ara comença una batalla entre tribunals que pot durar mesos, fins al punt que l'anomenada política de Romandre a Mèxic pot continuar en vigor fins a la fi del mandat de Trump, el gener del 2021.

El pas següent és presentar una apel·lació, però probablement el tribunal no l'acceptarà a tràmit fins a la tardor. Diversos tribunals han intentat frenar la política antiimmigració de Trump, per considerar-la il·legal. Però ara la sentència del Tribunal Suprem hi dona suport.

Ciutats perilloses

La política que fins ara ha portat a terme l'administració Trump ha obligat més de 60.00 persones a esperar-se en algunes de les ciutats més perilloses de Mèxic. "El tribunal d'apel·lacions va declarar inequívocament que aquesta política era il·legal. El Tribunal Suprem també ho hauria de fer", ha declarat Judy Rabinovitz, advocada de la Unió Americana de Llibertats Civils, que representa els sol·licitants d'asil i els grups de defensa dels immigrants en el cas.

Fonts del departament de Justícia afirmen que la sentència del Tribunal Suprem restableix "la capacitat del govern de controlar la frontera sud-oest i de cooperar amb el govern mexicà per lluitar contra la immigració il·legal".

Malgrat tot, Human Rights First ha informat de més de mil casos de segrestos, tortures, violacions i assalts contra sol·licitants d'asil retornats a Mèxic. El mes passat tres quartes parts dels sol·licitants atesos per Metges Sense Fronteres a la ciutat de Nuevo Laredo, a la frontera, van informar que havien estat segrestats per demanar-ne un rescat.