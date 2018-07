Creixen les amenaces entre els Estats Units i l'Iran

"La mare de totes les guerres", així va definir Hassan Rouhani, el president iranià, un possible conflicte entre els Estats Units i el seu país. I Donald Trump, el president dels Estats Units, no ha trigat a respondre. "Al president iranià Rouhani: mai més torni a amenaçar els Estats Units o patirà les conseqüències que només alguns han patit abans en la història", ha escrit dilluns a la matinada el president nord-americà al seu perfil de Twitter. "Ja no som un país que suportarà les seves demencials paraules de violència i mort. Vagi amb compte!", ha afegit.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!