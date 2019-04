Cremen viva una noia per haver denunciat un abús sexual

Nusrat Jahan Rafi, una noia de Bangladesh de 19 anys, va morir després de ser cremada viva amb querosè per haver denunciat el director de la seva escola, que va intentar abusar sexualment d’ella. Els fets, que van transcendir ahir, van passar a la ciutat de Feni, a uns 160 quilòmetres de Dacca, la capital de Bangladesh, i han commocionat el país.

Tot va començar el 27 de març, quan el director de l’escola alcorànica a la qual assistia Jahan va fer anar la jove al seu despatx i va abusar d’ella. Tal com recull la BBC, la noia va explicar que l’home va tocar-la “de manera inapropiada” i ella va sortir corrents. Amb el suport de la seva família, Nusrat va denunciar el cas a la policia, que va detenir el director hores després. El seu arrest va causar indignació entre els estudiants i entre els veïns, part d’una societat fortament conservadora. El malestar es va traduir en protestes davant la comissaria i en amenaces a Jahan, fins al punt que la família va començar a témer per la seguretat de la noia.

Víctima d’una trampa

El 6 d’abril, Nusrat va anar a l’escola per primera vegada després de la detenció del director. Tenia exàmens i no podia faltar-hi. El seu germà, preocupat perquè li pogués passar alguna cosa, va acompanyar-la. “Vaig demanar d’entrar al centre amb ella, però no em van deixar”, explica a la BBC. Un cop a dins, una amiga de la noia li va dir que anés al terrat de l’escola, que algú estava apallissant una de les seves companyes. Quan Nusrat va arribar, cinc persones vestides amb burca l’estaven esperant. Li van demanar que retirés la denúncia, però ella s’hi va negar i, llavors, la van agafar i la van cremar amb querosè. L’estudiant va ser traslladada d’urgència a l’hospital, on va morir al cap de cinc dies.

El cap de la investigació, Banjar Kumar Majumder, va explicar, també a la BBC , que “els assassins volien que semblés un suïcidi”. Les autoritats van detenir quinze persones, set de les quals estan relacionades directament amb l’assassinat. Dos d’elles són els estudiants que van organitzar les protestes en suport al director.