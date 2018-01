Crisi al govern belga per l’expulsió de 100 sudanesos

La coalició que governa a Bèlgica -un quadripartit de flamencs i liberals francòfons- podria col·lapsar arran de l’escandalosa deportació de 100 sudanesos al seu país d’origen, on corren perill per la guerra i la persecució política.

Segons informa la premsa belga, tres funcionaris del govern del Sudan haurien viatjat a Europa per comprovar la identitat dels asilats i demanar-ne la repatriació, que hauria rebut el vistiplau del secretari d’estat d’Immigració i Asil, Theo Francken, del partit nacionalista flamenc N-VA.

El Sudan està liderat per Omar al-Baixir, que és president del país des del cop d’estat del 1989 i que està processat pel Tribunal Penal Internacional per crims de guerra i contra la humanitat a la regió de Darfur. Es tem que entre les persones deportades hi hagi asilats polítics que podrien ser represaliats.

Peticions de dimissió

L’oposició ja ha demanat la dimissió de Theo Francken. Tot i que el primer ministre, Charles Michel -del partit liberal i fancòfon Moviment Reformador (MR)-, encara no es planteja aquesta possibilitat, el sol fet que s’hagi posat sobre la taula ha revolucionat els seus socis de govern.

Diumenge Bart de Wever, líder de la N-VA de Francken, va dir que el seu partit preferia deixar caure el govern que permetre que un alt càrrec de la seva formació en fos expulsat. “Si la majoria [l’MR] exigeix la dimissió de Francken, la N-VA es retirarà del govern -va dir el líder nacionalista-. Dono suport a Theo Francken i no deixaré que el facin fora”. “Pel que fa a mi, la posició de Theo Francken no està oberta a debat. Ni avui, ni demà, ni demà passat. Va aplicar la llei i això no és fàcil, fins i tot des del punt de vista humà”, va afegir De Wever.

Un altre polític crític amb Charles Michel va ser Eric van Rompuy, germà de l’expresident de la Comissió Europea -Herman van Rompuy- i notable membre del partit flamenc CD&V (Cristià Democràtic i Flamenc), també soci del govern de Michel. Van Rompuy va declarar diumenge que el primer ministre era un “titella” a mans de la N-VA, l’altre partit de la coalició.

Charles Michel, per la seva banda, va indicar ahir en una entrevista a la televisió Bel RTL que la investigació sobre l’afer dels sudanesos “no tracta sobre la dimissió de Theo Francken, però servirà per verificar com podem aprendre del passat per millorar el futur”. El primer ministre va indicar, però, que no se sent “intimidat pel xantatge, les amenaces i les provocacions” de Bart de Wever i Eric van Rompuy.

El partit Centre Democràtic Humanista (CDH), a l’oposició, també ha criticat tot l’afer i proposarà una moció de censura contra Theo Francken aquest mateix dijous. El partit ha carregat també contra De Wever, a qui acusa d’interferir en les decisions del govern.

Theo Francken ha protagonitzat diverses polèmiques com a secretari d’estat d’Immigració i Asil. Se l’ha acusat d’homòfob, d’ultradretà i de xenòfob. També d’haver negat l’asil a una família siriana i d’haver acusat Metges Sense Fronteres de tràfic de persones. Francken també va estar a l’ull de l’huracà per l’exili de Carles Puigdemont, a qui va convidar a demanar asil a Bèlgica.