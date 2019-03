Uns 1.500 menors han estat detinguts a l'Iraq per tenir vincles amb l'Estat Islàmic, denuncia HRW

L'organització Human Rights Watch ha publicat un informe en què denuncia les detencions arbitràries i tortures a menors per part de les autoritats iraquianes i kurdes. L'ONG ha calculat a través de diverses fonts que aproximadament 1.500 menors han estat detinguts durant el 2018. Les forces de seguretat els acusen de tenir vincles amb l'Estat Islàmic (EI), però, segons mostra la investigació, moltes de les criatures simplement residien a la zona ocupada pel grup terrorista islàmic o van haver d'unir-se al grup per necessitat. Primer van haver patir la repressió dels jihadistes i ara les autoritats estatals desconfien d'ells.

En l'informe també alerten sobre la manera com les forces de seguretat aconsegueixen que els acusats confessin tenir vincles amb el Daeix: "Les autoritats identifiquen els sospitosos de ser de l'EI a partir d'interrogatoris que poden comportar tortures, especulacions sobre afiliacions familiars, identificacions equivocades i acusacions dels membres de la comunitat sense evidència concreta". En aquest sentit, denuncien que s'han detingut tant adults com nens "que només tenien una associació mínima amb l'EI o cap afiliació".

Els acusats donen la seva versió

Com denuncia l'ONG, molts dels menors detinguts no tenien cap vincle amb el grup terrorista. El Karim, de 17 anys, va ser detingut el 2017 perquè el seu nom estava en una llista de possibles terroristes de les autoritats iraquianes. Explica que va estar retingut durant setmanes en una habitació de 4 per 5 metres amb 60 presos més. Sovint els guàrdies entraven a les cel·les a colpejar els presos amb cables. Però el pitjor moment era el de l'interrogatori individual: el torturaven donant-li cops a les plantes dels peus o penjant-lo de mans i peus per a continuació apallissar-lo. Explica que les autoritats li van suggerir que si confessava aniria al jutge i acabarien amb les tortures. Finalment va confessar, admetent davant del jutge que s'havia unit a l'Estat Islàmic durant tres dies, va ser condemnat i alliberat als pocs mesos per un altre jutge.

N'hi ha d'altres que sí reconeixen haver tingut vincles amb els jihadistes, però només per necessitat. El Faraj, de Mosul, va haver d'abandonar l'escola als 14 anys perquè s'havia iniciat la guerra. Als 16 anys la seva única opció per guanyar diners en aquella zona era unir-se a l'EI. Per necessitat, ho va fer, però només va realitzar tasques com vigilar el trànsit de la ciutat o edificis públics, no ha estat en cap combat. Altres, com el Fawaz, de 16 anys, es van unir al grup terrorista perquè s'hi havien unit amics i familiars seus. Després d'un dia d'entrenament, ell va decidir abandonar-lo. Tot i això, també ha estat detingut i torturat.

A l'informe se cita un funcionari d'intel·ligència iraquià que reconeix que "milers de sospitosos de pertànyer a l'Estat Islàmic han estat detinguts per informacions incorrectes o per denúncies falses". De la mateixa manera, Human Rights Watch ha comprovat que molts menors han estat detinguts per tenir noms coincidents amb els d'un altre terrorista. L'organització exigeix a les autoritats iraquianes i kurdes que posin fi a unes detencions que violen els drets humans dels ciutadans del territori.