Denúncies a França per un fàrmac anticalvície que genera disfunció sexual

Disfuncions sexuals, depressions i fins i tot suïcidis. Aquest és el preu que han hagut de pagar alguns homes per voler frenar la caiguda dels cabells amb un medicament que s’anunciava miraculós: el Propecia. Tres persones han denunciat per primera vegada a França el laboratori que el fabrica, el nord-americà Merck Sharp & Dohme (MSD), per suposada falta d’informació en el prospecte del fàrmac sobre els beneficis esperats i els riscos associats, segons ha detallat a l’ARA el gabinet d’advocats Dante, encarregat de la defensa dels afectats. Per la seva banda, la farmacèutica diu que confia en la seguretat del medicament i que els riscos de trastorns sexuals i depressius estan clarament descrits en el prospecte. Amb tot, admet que el febrer passat va difondre una circular dirigida als professionals sanitaris que recordava els riscos del fàrmac.

A França hi ha fins i tot una associació d’ajuda les víctimes de la finasterida, el component químic del Propecia que fa disminuir la testosterona per alentir la caiguda dels cabells. La presidenta de l’organització és Sylviane Millon-Mathieu. El seu fill es va suïcidar fa tres anys, el 2016: tenia 19 anys i va caure en una depressió després d’haver pres Propecia durant més de dos anys. Fins a 59 persones s’han suïcidat al món després d’haver pres aquest medicament, segons la fundació nord-americana Post-Finasteride Syndrome.

“El Romain va començar a prendre finasterida a finals del 2010”, explica Millon-Mathieu sobre el seu fill. La dona està “convençuda” que el detonant de la mort del jove va ser aquest fàrmac. Entre els efectes secundaris del medicament hi ha “un cansament crònic molt important, enormes pertorbacions hormonals, pèrdua de memòria, problemes musculars, digestius...”, enumera Millon-Mathieu.

Falta de libido, insomni i depressió

El David, un espanyol que prefereix no donar el seu cognom, assegura que ell va tenir aquests mateixos símptomes. “Quan vaig deixar de prendre Propecia va començar el meu calvari. Vaig patir una depressió molt forta i després vaig tenir una davallada hormonal, és a dir, una barreja de depressió, insomni, pèrdua de massa muscular i, per descomptat, falta de libido”, descriu l’home. “Només pensava en suïcidar-me”, diu. Ell va prendre el fàrmac durant gairebé cinc anys. “El metge espanyol que me’l va receptar no em va parlar mai dels efectes secundaris, i el prospecte tampoc en deia gairebé res”, es queixa.

A França el prospecte del Propecia va començar a detallar els efectes secundaris de canvi d’humor i de depressió l’any 2017, quan l’Agència Nacional de Seguretat del Medicament i dels Productes de Salut (ANSM) va publicar una alerta sobre els riscos del fàrmac. Abans d’aquesta actualització, el prospecte del medicament deia que els efectes secundaris eren “poc freqüents”, és a dir que, en teoria, “menys d’un de cada 100 pacients” els patien. El prospecte també informava que “generalment” els efectes eren “transitoris durant el tractament” i que desapareixien quan s’abandonava.

Però el cert és que la mateixa ANSM ha advertit que els efectes secundaris, com ara les disfuncions sexuals, poden persistir. És a dir, els homes poden tenir problemes d’erecció i d’ejaculació, i veure com els disminueix la libido, tot i haver deixat de prendre el fàrmac. En una conversa amb l’ARA, la farmacèutica ha apuntat que és normal que els prospectes mèdics “s’actualitzin en funció de les observacions de farmacovigilància” i recorda que “les autoritats sanitàries, principalment les de França, consideren que la relació risc-benefici del Propecia és favorable”.

Des del gabinet d’advocats Dante expliquen que designaran “experts mèdics capaços de pronunciar-se sobre l’existència d’una relació de causalitat entre les patologies que presenten les víctimes i el medicament”. Una vegada reunits els informes i per indemnitzar les víctimes, “caldrà actuar contra el laboratori, els metges o l’estat”, afirma Charles Joseph-Oudin, l’advocat que lidera la defensa, conegut a França com la bèstia negra dels laboratoris farmacèutics.

Més estudis

“Cada vegada hi ha més metges que constaten els efectes secundaris d’aquest medicament i estan horroritzats”, confirma Millon-Mathieu. La presidenta de l’associació assegura que l’any passat la prescripció del Propercia a França va disminuir un 50%. L’any 2007, quan el David va començar el tractament a Espanya, “no hi havia tants estudis com avui”, explica. És per això que alguns metges van insinuar-li que el problema el tenia al cap, continua explicant. “Era desesperant”, es lamenta, i assegura que “ni tan sols” li van donar la baixa laboral durant els dos anys en què va patir fins a tres davallades hormonals. “Una de les coses que em va xocar més va ser que vaig perdre la sensitivitat genital”, confessa.

Des del 2016 el David es medica amb citrat de clomifè, aconsellat per un metge d’Irlanda del Nord que tracta afectats del Propecia. Així aconsegueix que el nivell de testosterona se situï dins del rang normal. “No és que m’ajudi gaire, però sobrevisc -diu resignat-. M’he aïllat molt. A finals del 2017 vaig deixar la meva parella perquè la relació era tensa i no teníem relacions sexuals. Encara vaig al psicòleg”.