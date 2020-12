Detinguda l'exdiputada kurda que va ser condemnada a 22 anys de presó per un tribunal turc

Condemnada a 22 anys i 3 mesos de presó, l'exdiputada kurda Leyla Güven ha estat detinguda aquest dimarts a la regió de Diyarbakir. Dilluns un tribunal turc la va sentenciar per terrorisme considerant-la membre del Partit dels Treballadors del Kurdistan, PKK. La dirigent kurda, de 56 anys, va ser elegida diputada del Partit Democràtic dels Pobles (HDP), la coalició d'esquerres pro kurda, que era la tercera força al Parlament turc.

"Continuaré fent política en aquest país, dins o fora de la presó", ha dit Güven mentre la detenien. "Cal coratge per posar-se al davant d'un tirà com aquest", afegia en referència al president turc, Recep Tayyip Erdogan. Güven va ser posada en llibertat el juny passat després d'haver complert 18 mesos d'una sentència anterior de sis anys de presó també per pertinença a grup terrorista a què la van condemnar després de denunciar l'operació militar turca a la regió d'Afrin, al nord de Síria, que va qualificar d'"invasió". Fins a 12 diputats de l'HDP estan a la presó acusats de vincles amb la guerrilla.

Güven, a qui van retirar la immunitat parlamentària el juny passat, també lidera el Congrés de la Societat Democràtica, una assemblea d'organitzacions socials kurdes, i és coneguda per la vaga de fam que va liderar el 2018 des de la presó per denunciar el règim d'aïllament del líder del PKK, Abdullah Öcalan, que compleix cadena perpètua des del 1999. Després de 80 dies de vaga de fam, els tribunals turcs van ordenar que la dirigent fos alliberada sota vigilància.