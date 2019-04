Detingut un home amb bidons de benzina a la catedral de Saint Patrick de Nova York

Un home de 37 anys ha estat arrestat aquesta matinada quan ha entrat a la catedral de Saint Patrick de Nova York amb dos bidons de gasolina complets, líquids i encenedors, tal com ha anunciat la policia. El sospitós és un "conegut de la policia" i encara "és massa aviat" per saber quina és la seva motivació per carregar amb el combustible a l'interior d'un temple religiós. Al ser arrestat, el sospitós ha donat "respostes evasives" i s'ha mostrat cooperador amb els agents, segons fonts del cos.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ