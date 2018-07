Detingut un dels caps de seguretat de Macron per agredir manifestants

Alexandre Benalla, un responsable de seguretat del president francès, Emmanuel Macron, es va fer passar per policia i va agredir manifestants durant les protestes del Primer de Maig passat. L'home, que ja estava en procés de ser acomiadat, ha sigut detingut avui.

Era un dels responsables més pròxims a Macron i se l'ha arrestat per "actes de violència en grup per part d'una persona encarregada d'una missió de servei públic, usurpació de funcions i per portar il·legalment insígnies reservades a l'autoritat pública". També per "complicitat en apropiació indeguda d'imatges procedents d'un sistema de videovigilància".

La fiscalia va iniciar ahir la investigació després que el diari 'Le Monde' va publicar un vídeo en què se'l veia agredint manifestants. Les imatges han aixecat crítiques entre l'oposició, que acusa les autoritats d'haver intentat amagar el cas.

Benalla va ser suspès de la feina durant 15 dies i, posteriorment, va ser relegat a un càrrec de feines de seguretat interna, segons la cadena BFMTV. Fonts presidencials han indicat avui que s'ha iniciat el procés per acomiadar-lo.

La fiscalia també ha comunicat la detenció de Vincent Crase, un responsable de seguretat del partit del president que treballava puntualment per al govern francès i que, com Benalla, havia sigut autoritzat per assistir a la manifestació del Primer de Maig com a observador, però que no tenia legitimitat per intervenir-hi. Crase està arrestat per actes de violència en grup i usurpació de funcions.

Segons la cadena BFMTV, hi ha tres policies suspesos en relació amb aquest cas, sospitosos d'haver extret imatges de càmeres de videovigilància que mostraven Benalla.