Detinguts un pare i una mare per segrestar i torturar als seus 13 fills en Califòrnia

Un pare i una mare van ser detinguts aquest dilluns a Califòrnia acusats de segrestar i torturar als seus 13 fills segons van informar mitjans locals com Los Angeles Times. Els fills, d'entre 2 i 29 anys d'edat, vivien en condicions "insalubres" i alguns d'ells "estaven lligats als llits" de la casa segons el comunicat del comtat de Riverside, al sud de Califòrnia.

L'alliberament d'aquestes 13 persones va ser possible gràcies a la valentia d'una de les filles, de 17 anys. La jove va aconseguir escapar del domicili familiar ubicat en la ciutat de Perris i va alertar a la policia amb un telèfon que va trobar a casa.

Segons el relat policial, l'adolescent va assenyalar que tant ella com els seus 12 germans i germanes estaven segrestats pels seus pares, fins i tot amb cadenes i cadenats.

Els agents es van traslladar fins el domicili per comprovar els fets. Quan van contactar amb els pares aquests "van ser incapaços de donar una raó lògica al fet que els seus fills estiguessin retinguts d'aquesta manera".

Una infància robada pels seus pares

Els policies van constatar la denúncia de la jove quan van entrar en el domicili i van trobar "alguns nois lligats als seus llits amb cadenes i cadenats en un ambient fosc i pudent".

Durant l'operatiu de rescat els policies es van sorprendre en veure que moltes de les víctimes aparentaven bastant menys edat de la qual realment tenen a causa de les pèssimes condicions en les quals van ser retinguts pels seus pares.

En un primer moment els agents van pensar que la jove que els va alertar tenia uns deu anys, quan en realitat en te 17, i que les seves germanes i germans eren tots menors. No obstant, set de les 13 víctimes són adults d'entre 18 i 29 anys segons detalla The Washington Post.

Els sis menors, el més petit de 2 anys, i els set adults estaven bruts i famolencs i van necessitar assistència mèdica i menjar per tal de recuperar les forces. Tots van ser traslladats als hospitals de la zona on també rebran l'ajuda dels serveis de protecció social per tal de recuperar-se.

Els pares, David Allen Turpin, de 57 anys, i Louise Anna Turpin, de 49, acusats de torturar i posar en perill als seus fills i filles, van entrar ahir per la nit en el centre de detenció Robert Presley amb una fiança de 9 milions de dòlars per a cadascun d'ells.