Dilema als EUA: ¿cal tancar una escola si hi ha casos de covid-19?

Més de 200 treballadors s’han vist obligats quedar-se a casa i no anar a treballar a causa del covid-19 al districte escolar més gran de l’estat de Geòrgia, al sud-est dels Estats Units. Una escola secundària d’un altre estat, el d’Indiana, al nord-est, va haver de començar a fer classes telemàtiques al cap de només dos dies que els alumnes tornessin a l’aula. I estudiants de l’estat de Mississipí, també al sud-est, han hagut de començar una quarantena després que alguns dels seus companys donessin positiu la primera setmana de classe. El nou curs acadèmic als Estats Units està sent caòtic a mesura que algunes escoles obren mentre continuen els contagis al país. La pregunta que es fa tothom és: quants casos positius de coronavirus ha d’haver-hi per tancar una escola?

De moment la comunitat educativa als Estats Units està rebent respostes vagues o fins i tot contradictòries de les autoritats locals i estatals. Per exemple, a Nova York, dos casos en dues aules diferents d’una mateixa escola és raó suficient per tancar tot el centre durant dues setmanes. A Califòrnia, en canvi, les autoritats estableixen que una escola només s’ha de tancar en cas que el 5% de la plantilla i dels estudiants donin positiu de coronavirus, cosa que als grans centres podria significar centenars de casos. A Mississipí el protocol estableix que una escola ha de tancar si hi ha brots simultanis en almenys tres aules.

Les autoritats federals també deixen en mans dels centres la decisió de què cal fer, ja que recorden que “un cas únic de covid-19 en una escola no justificaria el tancament de tot el centre”. En definitiva, es preveu un any escolar en què les classes es reprendran, després s’aturaran, després es tornaran a reprendre i així successivament.

Molts dels districtes escolars més grans del país, però, ja han optat per llançar la tovallola i impartir classes online, ja que consideren que hi ha massa contagis per tornar a les aules. És el cas de Los Angeles, el districte escolar més gran dels Estats Units, que ha arribat a un acord amb el sindicat de professors per establir un calendari d’ensenyament remot que s’assembla més a un dia escolar convencional que no pas a les classes puntuals online que es van fer durant la primavera.

Però el president nord-americà, Donald Trump, està pressionant perquè les escoles obrin i fins i tot ha amenaçat amb retenir el finançament federal a la comunitat educativa que no faci classes presencials. De fet, va escriure a Twitter: “Obriu les escoles!”, i després ho va tornar a repetir, però amb lletres majúscules i diverses exclamacions: “OBRIU LES ESCOLES!!!”.

Alguns experts, però, dubten que les escoles que obrin no hagin de tancar al cap de poc. “Simplement no és possible”, diu el doctor Peter Hotez, degà de l’Escola Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine de Houston. “Hi ha massa transmissió del virus a bona part del país”, argumenta. “Tan bon punt s’obrin les escoles, en qüestió de dues setmanes, algun professor o algun estudiant o algun altre membre del personal es posarà malalt”, preveu. I afegeix: “Només cal que un únic professor hagi de ser ingressat en un hospital per coronavirus perquè es produeixi una desbandada i ningú vagi a treballar”.

En canvi, el doctor Troy Abbott, president de la junta de Salut del comtat de Madison, a l’estat d’Indiana, explica que han recomanat a les escoles que continuïn obertes fins que no superin una mitjana de 24 casos positius al dia durant un període de set dies consecutius. “No tenim vacuna i no sabem quant tardarem a tenir-la”, ha dit per defensar aquest protocol, donant a entendre que aquesta situació va per llarg i no es poden tancar els centres educatius al mínim incident. A més, ha recordat, els joves són menys propensos a posar-se greument malalts pel coronavirus.

Del que no hi ha dubte és que cal prendre mesures de prevenció als centres. Per exemple, a l’escola Corinth Corinth, al nord de l’estat de Mississipí, els alumnes han de seure a classe mantenint la distància de seguretat i segons un esquema marcat. Esmorzen i dinen al seu pupitre, sense moure’s. I algunes classes, com les d’anglès i matemàtiques, s’imparteixen en espais grans com la cafeteria. Amb tot, almenys tres alumnes han donat positiu la primera setmana de classe i uns 40 estan en quarantena.

