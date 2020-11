Dimiteix el president de Kosovo després de ser imputat per crims de guerra

El president de Kosovo, Hashim Thaçi, ha dimitit aquest dijous després que el Tribunal Especial per a Kosovo hagi confirmat la seva imputació per crims de guerra, segons ha informat el diari local Koha. En un discurs als mitjans de comunicació, Thaçi ha informat que un jutge d'instrucció del Tribunal Especial per a Kosovo, amb seu a l'Haia, ha confirmat la seva imputació per crims de guerra pel seu paper en la guerra de Kosovo (1998-1999) com a dirigent de l'UÇK, l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo.

La presidenta de l'Assemblea de Kosovo, Vjosa Osmani, assumirà el càrrec tal com preveu la Constitució. "Per protegir la integritat de Kosovo, respectant la relació amb la comunitat internacional, avui dimiteixo. Em sento molt orgullós de la responsabilitat que he tingut", ha afegit el ja expresident.

Thaçi ha demanat a les forces polítiques que "siguin prudents" i no portin el país a una "crisi institucional" amb l'argument que Kosovo "no té temps a perdre". "Cal mantenir la calma", ha subratllat, abans de recalcar que cap imputació "pot distorsionar la història" perquè Sèrbia va ser "l'agressor" i Kosovo "la víctima" en aquell conflicte.

S'enfronta a deu càrrecs

El Tribunal Especial per a Kosovo funciona d'acord amb la legislació kosovar però la seva seu és a l'Haia i en formen part jutges i fiscals internacionals. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, Thaçi s'enfronta a deu càrrecs de crims contra la humanitat i crims de guerra, com també d'assassinat, desaparició forçada de persones, persecució i tortura.