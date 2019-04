El president del Sudan dimiteix, segons fonts governamentals

El president del Sudan, Omar al-Baixir, ha dimitit i el país es troba fent consultes per establir un consell de transició per dirigir el país, segons han anunciat aquest dijous fonts governamentals citades per Reuters.. Després de quatre mesos de protestes al carrer reclamant la seva renúncia, finalment el dictador hauria caigut, tot i que s'espera encara l'anunci oficial.



E l ministre de producció i recursos econòmics a Darfur Nord, Adel Mahjoub Hussein, que va dir a la televisió al-Hadath de Dubai que "hi ha consultes per formar un consell militar per fer-se càrrec del poder després que el president Al-Baixir hagi renunciat".

Trontolla el règim d'Omar al-Baixir al Sudan



Des de les 5 del matí, la televisió sudanesa té posada música militar i un avís que diu que l'Exèrcit farà "un important anunci en poca estona".