Detingut l'autor del tiroteig que ha mort "diverses persones" en una sinagoga dels EUA

L'autor del tiroteig que ha mort "diverses persones" en una sinagoga de Pittsburgh, als Estats Units, ha sigut detingut. "En aquests moments podem confirmar diverses baixes", ha informat un portaveu no identificat de l'operació policial que s'està desenvolupant en aquests moments en declaracions a la CNN.

Alguns mitjans locals assenyalen que serien almenys vuit les víctimes després que una persona hagi obert foc de manera indiscriminada a la sinagoga de la Congregació de l'Arbre de la Vida, en aquesta ciutat de l'estat de Pennsilvània.

Un altre portaveu ha dit també a la CNN que l'atacant ja està sota custòdia policial i que tres agents han resultat ferits durant l'operatiu. Les informacions assenyalen que l'agressor ha obert foc contra la policia i els serveis d'emergència que s'han personat al lloc dels fets i que un dels morts és un dels agents.

Les autoritats han demanat als veïns de les zones de Wilkins i Shady, pròximes al temple, que es quedin a casa. També ho ha recomanat el president dels Estats Units, Donald Trump, en un tuit, en què ha informat que està pendent dels esdeveniments.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!