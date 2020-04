Donald Trump congela els fons destinats a l'Organització Mundial de la Salut

Amb més de 600.000 casos positius detectats i superades les 25.000 víctimes mortals als Estats Units per complicacions derivades del COVID-19, Donald Trump segueix repartint culpes i buscant responsables fora de la Casa Blanca. El president nord-americà ha ordenat que es congeli la contribució del seu país a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) durant un període màxim de 90 dies, en el qual es portarà a terme una "revisió" del paper d'aquest organisme abans de decidir si es talla definitivament l’aportació nacional. El principal contribuent a aquesta organització de les Nacions Unides, amb aproximadament un 15% del seu pressupost, interromp així la seva aportació enmig d'una pandèmia que suma ja gairebé 2 milions d'infectats i més de 125.000 morts a tot el món.

Donald Trump ha acusat l'OMS d’"encobrir la propagació del coronavirus" i d'oposar-se a la prohibició de l’entrada al país dels viatgers procedents de la Xina, una decisió que Trump va prendre el 31 de gener i que l'organització dies després va considerar que no era necessària. Del que no parla el president nord-americà, no obstant, és de la seva inacció durant un mes i mig en aspectes clau per a la contenció del virus. Ha criticat que "el retard [de l'OMS] a declarar una emergència de salut pública va fer que es perdés un temps valuós", tot i que la declaració de l’organisme es va fer el 30 de gener, un mes i mig abans que Trump decretés l'emergència nacional als Estats Units.

En un comunicat publicat el 23 de gener, l’OMS alertava ja que es detectarien casos "en qualsevol país" del món i advertia que "tots els països haurien de preparar-se per [prendre mesures de] contenció". A finals de febrer, el president nord-americà encara celebrava les expectatives de la borsa i anunciava que "en un parell de dies" hi hauria "prop de zero" casos detectats als Estats Units. Avui celebra la possibilitat que el seu país quedi per sota "del mínim, que és de 100.000 morts", segons les previsions de la Universitat de Washington.

El president dels Estats Units assegura que "si l'OMS hagués fet la seva feina" la propagació del coronavirus "podria haver estat continguda" cosa que, segons ell, "hagués salvat milers de vides". Ha insistit a qualificar l’organització de "xinocèntrica" i a acusar Pequín de "falta de transparència", tot i que en l'hemeroteca de piulades de Donald Trump és senzill trobar els seus elogis a la Xina: per exemple, el 24 de gener agraïa el president Xi Jinping per, precisament, els seus "esforços i transparència" en la lluita contra el virus. Mentre l'administració Trump realitza la seva investigació sobre el paper de l'OMS, el president ha anunciat que els fons destinats a aquesta organització es dedicaran a altres entitats de salut globals, tot i que no n’ha donat més detalls.