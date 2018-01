Dos restaurants belgues acusats de vendre aigua de l'aixeta com a "mineral"

Almenys dos restaurants a Bèlgica haurien venut aigua de la aixeta com si fos "aigua mineral" segons ha desvetllat el diari britànic The Guardian aquest dilluns. Ho ha denunciat la marca d'aigua Val, propietat del grup cerveser belga Brasserie Haacht, que hauria detectat anomalies en l'aigua que servien els dos restaurants i en les ampolles que retornaven a fàbrica.

La investigació de l'empresa va iniciar-se en descobrir un gran descens en el nombre d'ampolles que encarregaven ambdós restaurants. Llavors, l'empresa va ordenar una sèrie d'anàlisis a les ampolles que els tornaven els restaurants i que denotarien que els locals reomplien els envasos. També haurien enviat un treballador a comprar fins a nou ampolles d'aigua de la seva pròpia marca per analitzar-ne el contingut. Els estudis van confirmar el frau.



Brasserie Haacht ha decidir acabar la seva relació comercial amb els restaurants, i exigeix una compensació. Els restaurants, per la seva banda, denuncien la incautació de les nou ampolles i el seu posterior anàlisi. L'embotelladora denunciarà els propietaris dels establiments. L'aigua Val ha rebut diversos premis per la seva qualitat. Els anys 2012 i 2017 va obtenir tres estrelles als Superior Taste Awards, la màxima puntuació d'aquesta distinció atorgada per l'Institut Internacional de Gust i Qualitat, amb seu a Brussel·les.