“L’Ebola no existeix, és una invenció de les ONG”

Ells són els xivatos. O almenys així és com molts veïns els veuen. Són líders de la comunitat que s’encarreguen d’alertar els serveis mèdics quan detecten un cas d’Ebola. L’ONG Oxfam els proporciona telèfons mòbils i diners per poder trucar i es reuneix cada setmana amb ells a Beni, la localitat que s’ha convertit en l’epicentre de l’epidèmia d’Ebola a l’est de la República Democràtica del Congo, per fer-los entendre el gran risc de la malaltia. A Beni és on s’han registrat més casos d’Ebola, i és on cada setmana se’n detecten de nous. Però, malgrat això, molts veïns continuen dient que l’epidèmia és una pura invenció.

En l’última reunió, el clamor era generalitzat. Molts líders comunitaris es queixaven que ja estaven farts que els veïns els acusin de ser uns venuts, i que fins i tot els havien intentat agredir en alguns casos. Demanaven que l’alcalde de Beni, o qui fos, fes alguna cosa per acabar amb aquesta situació.

L’Ebola és un tema recurrent als carrers de Beni. És fàcil que es formi un cercle de gent disposada a dir-hi la seva, i efectivament sempre apareix algú que afirma que l’Ebola no existeix o que no és tan perillós com tothom pensa. “És una invenció de les ONG. Si realmlent hi hagués Ebola, no podríem tocar els diners amb les mans perquè ens contaminaríem. I, en canvi, aquí tothom continua tocant bitllets”, argumenta un veí de Beni, Manda Narpe, de 35 anys. Les persones que l’envolten assenteixen amb el cap, donant-li la raó.

“Si volen que no tinguem Ebola, que ens donin menjar per un mes a tots els veïns de Beni i ja veuran com no emmalaltim”, proposa un altre home, Lopele Muhindo, de 38 anys. Un tercer apunta: “Això mateix, que les ONG es gastin els diners en menjar i no pas en grans vehicles!”

Kambale Tipotipi, de 25 anys, difereix dels altres que s’han unit a la conversa. Ell opina que l’Ebola sí que existeix, però assegura que va ser creat pels blancs i per les ONG per simplement fer diners. “Com s’entén, si no, que els meus pares, avis i besavis no hagin vist mai aquesta malaltia i ara existeixi?”, es pregunta. És la primera vegada que la regió de Beni pateix una epidèmia d’aquestes característiques. En canvi, des del 1976 sí que hi ha hagut fins a nou brots d’Ebola en altres zones de la República Democràtica del Congo.

La Federació Internacional de la Creu Roja s’encarrega de fer enquestes sobre l’Ebola cada setmana als veïns de les zones afectades per l’epidèmia. Ha consultat fins a 10.000 persones, i les respostes són increïbles. “La gent no entén que la comunitat internacional es mobilitzi tant per l’Ebola i no pels morts del conflicte en aquesta zona”, explica Eva Erlach, la delegada de la Federació que s’encarrega d’aquestes enquestes. En els últims tres mesos, des que es va declarar el brot d’Ebola, desenes d’ONG han arribat a Beni, una regió on operen desenes de grups armats que han matat més de 1.500 persones en els últims quatre anys.

Per interferir en les eleccions

“Alguns pensen que l’Ebola és una eina política del govern per interferir en les eleccions”, detalla també Erlach. La República Democràtica del Congo té previst celebrar eleccions generals el pròxim 23 de desembre. Moltes altres persones es pregunten per què l’Organització Mundial de la Salut (OMS) no vacuna contra l’Ebola tota la població de Beni, i no només alguns habitants de la localitat. De moment, l’OMS només està vacunant les persones que han tingut contacte amb algun malalt d’Ebola.

Altres respostes són encara més surrealistes. Alguns contesten que la vacuna contra l’Ebola és en realitat “un verí per matar” la gent de la zona, i que l’objectiu és fer negoci amb “la venda dels cossos i els òrgans”. “Perquè tota aquesta gent reticent entengui el gran risc de la malaltia i que l’Ebola realment existeix, caldria que un jugador del Barça o el Reial Madrid ho digués públicament”, opina el metge espanyol Javier Tena, que també treballa a Beni per a la Federació Internacional de la Creu Roja. “Aquí a la gent li agrada tant el futbol i tothom admira tant el Barça i el Reial Madrid que un dels seus jugadors podria tenir molta més credibilitat que les autoritats”, argumenta el cooperant.

La Federació Internacional de la Creu Roja ha posat en marxa un cinema mòbil per informar sobre l’Ebola, i també emet cada setmana un programa de ràdio per sensibilitzar sobre l’epidèmia des de l’emissora congolesa RTR. Nono Iyhemopo, una de les periodistes més conegudes de Beni, condueix l’espai, en què participen experts i els oients poden trucar per fer consultes. “De totes les intervencions que s’han fet al programa, la que més em va sorprendre va ser quan un oient va plantejar que alguns barris de Beni havien sigut fumigats amb Ebola”, assegura la periodista.