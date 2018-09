Egipte condemna a mort 75 manifestants contra el cop d'estat d'Al-Sisi

De "farsa" ha titllat Amnistia Internacional el macrojudici que ha acabat aquest dissabte contra més de 700 manifestants que l'agost del 2013 participaven en les protestes contra el cop d'estat de l'actual president A bdelfatah al-Sisi a la plaça de Rabaa al Adauiya al Caire en què 800 persones van morir en la forta repressió policial. El procés ha confirmat 75 sentències a mort per a diversos líders del grup Germans Musulmans de Mohamed Mursi, així com penes de presó que van de la cadena perpètua a 15 anys per a la totalitat dels altres acusats, ja que no hi ha hagut absolucions. Entre els processats hi ha el fotògraf Mahmud Abdelshakur Abu Zeid, conegut com a Shawkan, condemnat a cinc anys de presó, els mateixos que fa que està en detenció provisional, així que s'espera que sigui alliberat en breu, tot i que amb cinc anys més de llibertat vigilada.

ÚLTIMA HORA: moment agredolç sobre #FreeShawkan Després del judici col·lectiu d’avui a #Egipte, el fotoperiodista és condemnat a 5 anys i podria quedar lliure. Però 75 persones han estat condemnades a mort i 45 a cadena perpètua... https://t.co/KiWSUC1Iee — Amnistia Internacional Catalunya (@AmnistiaCAT) 8 de setembre de 2018

Shawkan, recentment guardonat per l'ONU per la llibertat de premsa, va ser detingut mentre documentava amb la seva càmera el violent desallotjament dels milers de ciutadans que feia més d'un mes i mig que havien ocupat la plaça contra la caiguda de Mursi, l'únic líder del país votat democràticament. L'operació de les forces de seguretat va deixar al voltant de 800 víctimes mortals, segons diverses organitzacions de defensa dels drets humans. El govern d'Al-Sisi va acusar els manifestants de ser els causants dels aldarulls i d'anar armats i va afirmar que vuit agents també van perdre la vida, una xifra molt inferior a la de 40 que havia donat amb anterioritat.

Organitzacions pro drets humans han criticat durament el procés judicial perquè al banc dels acusats només hi havia asseguts periodistes i manifestants que participaven en protestes pacífiques, així com una dotzena de menors, que també han rebut una sentència condemnatòria. En un comunicat, Amnistia Internacional ha subratllat que l'absència "d' un sol agent de policia" acusat "mostra quina farsa de justícia ha sigut aquest judici".



Des que Al-Sisi va ser elegit president el 2014, les autoritats han justificat una repressió contra la dissidència i les llibertats emparant-se en la seguretat nacional i el nombre de condemnes a mort s'ha disparat entre els dissidents polítics, acusats de pertànyer a partits il·legals o plantejar un atac de sabotatge contra l'Estat.