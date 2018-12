Elisabeth Warren anuncia la seva candidatura a la presidència dels EUA

La senadora per Massachusetts Elisabeth Warren, una de les cares més visibles de la branca més progressista i anticapitalista del Partit Demòcrata, ha anunciat aquest dilluns que competirà per la candidatura demòcrata a la presidència dels Estats Units en les eleccions del 2020.

En un correu electrònic enviat als seus seguidors i als militants del partit, a les 8.30 h d'aquest dilluns, últim dia del 2018, Warren ha anunciat la creació d'un comitè exploratori per presentar oficialment la seva candidatura a presidenta dels EUA, cosa que li permetrà recaptar fons i contractar personal per a la seva campanya amb vista a l'inici de les primàries, als caucus d'Iowa, el febrer del 2020.

També ho ha fet públic a les xarxes socials amb un vídeo de prop de 5 minuts en què explica que es presenta per acabar amb la "corrupció que està enverinant la democràcia" nord-americana. "Tothom als EUA hauria de ser capaç de treballar dur, jugar amb les mateixes regles i cuidar d'ell mateix i de la gent que estima. Això és pel que lluito, i per això poso en marxa un comitè exploratori per ser presidenta", diu a Twitter.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY