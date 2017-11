“Encara no hi ha una alternativa real a Trump”

Segons l’escriptora, activista i periodista canadenca Naomi Klein, davant de fenòmens com el de Donald Trump, no n’hi ha prou de fer oposició. Cal presentar “una visió per al sí”. Cal oferir alternatives. El problema, diu Klein, és que “no hi ha una alternativa real a Trump”.

En el seu llibre No n’hi ha prou amb dir no (Editorial Empúries), que va presentar ahir a Barcelona, Klein analitza les raons per les quals el món ha assistit atònit a l’adveniment de Trump i, alhora, ofereix algunes claus per sobreviure a aquesta realitat.

Creadora del concepte de la “doctrina del xoc”, Naomi Klein considera que la presidència de Trump és un exemple clar d’aquest fenomen. És a dir, que la seva arribada a la Casa Blanca ha aprofitat un estat col·lectiu de commoció i confusió creat pel neoliberalisme per poder implantar el seu sistema econòmic i polític. “A diferència d’altres casos, però, Trump no aprofita un xoc concret, sinó que crea un xoc implacable i diari” a través dels seus petits escàndols a Twitter i bajanades en públic. Un autèntic “serial”, afegeix Klein, al qual “els mitjans s’han tornat addictes”.

Tot i això, Klein considera que “Trump no és la crisi en si, sinó un símptoma de la crisi”, i que “el món ha de metabolitzar Trump com un senyal de perill”. El que cal, diu l’escriptora, és aprendre del que ens ha portat fins aquí i anar més enllà d’una negativa simplista.

“El que més em preocupa és que, un any després que Trump fos escollit president, encara no hem après cap lliçó -diu Klein-. Crec que Trump acabarà el seu mandat i tornarà a presentar-se. Per això em sembla tan important que la tàctica dels demòcrates no sigui només anti-Trump”. En una batalla de resistència i prou, assegura l’escriptora, “en el millor dels casos ens quedaríem com estàvem abans de Trump, és a dir, amb les condicions que li van donar el triomf”.

Per això, Naomi Klein lloa les actituds de polítics com Jeremy Corbyn, al Regne Unit; Bernie Sanders, als EUA, i Ada Colau, a Barcelona. Tots tres són, segons Klein, exemples de polítics que fan oposició al neoliberalisme i, alhora, proposen alternatives.

Crítica a Europa

Davant d’això, l’autora adverteix del perill que Europa caigui “en l’autocomplaença” o a creure que Trump no és cosa seva. “El que Trump vol fer a la frontera amb Mèxic és horrible, però crec que Europa no s’hauria de sentir superior perquè el que està fent deixant ofegar-se centenars d’immigrants a les seves costes també ho és”.

A més, afegeix Naomi Klein, polítics com Emmanuel Macron, “que es presenten a si mateixos com una alternativa a Trump”, en realitat tenen unes “polítiques econòmiques que són per a rics i molt semblants a les de Donald Trump”, opina.