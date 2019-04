Erdogan reclama repetir les eleccions a Istanbul

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha demanat repetir les eleccions a Istanbul després que el seu partit en perdés l'alcaldia en els comicis del 31 de març per un estret marge. Els líders de l'oposició turca, per la seva banda, han instat la Comissió Electoral (YSK) a rebutjar la pressió d'Erdogan i no autoritzar unes noves eleccions. S'espera que la comissió prengui una decisió al llarg de la jornada d'avui.



El partit d'Erdogan, l'islamista Justícia i Desenvolupament (AKP), que governa Turquia des del 2002 i que ha perdut les eleccions a Istanbul per un escassíssim marge, ha impugnat els resultats i ha demanat a la YSK repetir els comicis a la ciutat més gran del país, al·legant frau en les eleccions.



Al tornar d'una visita oficial a Moscou, Erdogan ha afirmat que a les eleccions municipals en aquesta ciutat s'hi havien observat irregularitats que ha definit com a actes de "crim organitzat" i ha demanart repetir-les.



Però els dirigents de l'opositor partit socialdemòcrata CHP, que es va imposar a Istanbul amb un avantatge de 23.000 paperetes, reduït a 14.800 després del recompte dels vots nuls, protesta contra aquesta pretensió i demana a la YSK validar ja el resultat, explica Efe.



Kemal Kiliçdaroglu, líder del CHP, i Meral Aksener, presidenta del seu soci de coalició, el partit de centredreta Iyi, han comparegut aquest dimecres junts davant la premsa a Ankara per demanar a la YSK que no cedeixi a la pressió del Govern. Els líders opositors han subratllat que totes les fases dels comicis s'havien realitzat sota l'estret control del govern i que el frau al·legat no és més que una excusa per no acceptar la derrota.



"La YSK ha de posar fi a la conjura antidemocràtica dels que ostenten el poder. És el seu deure històric. La decisió de la YSK durà a Turquia o bé cap a la llum o bé cap al caos", ha dit Kiliçdaroglu en declaracions transmeses per la cadena CNNTürk.