"Espero que el comitè confiï en la meva integritat": la jutge Barrett es defensa dels retrets de Kamala Harris

"¿Abans de la seva nominació, éreu conscient de la declaració del president Trump en què es comprometia a nominar jutges que desmantellarien la llei de salut assequible (Obamacare)? I li agrairia un sí o un no com a resposta", li ha etzibat aquesta matinada la senadora Kamala Harris, candidata demòcrata a la vicepresidència, a la nominada de Donald Trump per al Tribunal Suprem, Amy Barrett, durant la segona jornada de compareixença en el Senat.

Amb el seu estil d'interrogatori judicial –va ser fiscal general de Califòrnia–, Harris ha reprès Barrett especialment per la seva postura davant l'Obamacare i sobre l'avortament, en un enfrontament molt esperat que ha posat Barrett a la defensiva. "Espero que el comitè confiï en la meva integritat", ha dit la nominada sobre la possibilitat que hagi acordat amb Trump alguna posició concreta en alguna matèria.

La jutge va assegurar, de fet, que desconeixia les declaracions de Trump sobre nominar jutges anti-Obamacare. "No recordo haver sentit o vist aquestes declaracions", ha dit. Per a la senadora Harris, però, està clar que l'Obamacare "penja d'aquest seient" al Tribunal Suprem. Com també en depenen els drets reproductius de les dones.

"No ens equivoquem: deixar que el president Trump determini qui omple el seient de la jutge Ruth Bader Ginsburg, una campiona dels drets de les dones i un vot crític en moltes decisions que van mantenir el dret a escollir [de les dones], suposa una amenaça a l'avortament legal i segur en aquest país", ha dit Harris.

Tant Harris com la resta de senadors demòcrates que han interrogat Barrett durant una sessió de 12 hores li han recordat posicions expressades en el passat contra la sentència Roe vs. Wade, que el 1973 va despenalitzar l'avortament i va establir les bases per prioritzar el dret de la dona a escollir als Estats Units. Una sentència que Barrett havia qualificat en el passat com a "bàrbara".

Però Barrett s'ha resistit a explicar clarament les seves posicions en temes clau, com acostumen a fer els nominats a jutge en les seves compareixences. El que sí que ha deixat clar és que no ha fet, diu, "cap compromís o tracte o cap cosa per l'estil" amb Trump a canvi de la seva nominació. "No soc aquí en una missió contra l'Obamacare. Només soc aquí per aplicar la llei", ha dit.

Preguntada sobre aquesta qüestió, Barrett ha rebutjat la possibilitat d'autorecusar-se per evitar prendre part en una eventual decisió del Tribunal Suprem sobre les eleccions del 3 de novembre, en cas que els resultats siguin impugnats i arribin a l'alt tribunal, com ha amenaçat Trump si perd. Barret diu que no s'inhibirà de la decisió però que tampoc serà el "peó" de ningú en aquesta batalla.

Biden a la gent gran: "Per a Trump sou prescindibles"

Mentre Barrett compareixia al Senat, la campanya electoral nord-americana seguia en marxa amb un míting de Donald Trump a Pennsilvània i actes del candidat demòcrata Joe Biden a Florida, on ha fet un discurs davant d'una audiència de jubilats, un vot clau en aquesta elecció. "Per a Trump vosaltres sou prescindibles", els va assegurar el candidat demòcrata.

Segons les últimes enquestes, Biden té un avantatge de 10 punts de mitjana sobre Trump en intenció de vot a nivell nacional, però estat a estat la cosa està més ajustada i a Florida, per exemple, només té 3,7 punts d'avantatge.