Els Estats Units acusen 13 russos d’haver interferit en les eleccions

260x366 El fiscal Robert Mueller dirigeix la investigació sobre les interferències de Rússia en la política nord-americana. / KOICHI KAMOSHIDA / GETTY El fiscal Robert Mueller dirigeix la investigació sobre les interferències de Rússia en la política nord-americana. / KOICHI KAMOSHIDA / GETTY

La fiscalia dels Estats Units va imputar aquest divendres 13 ciutadans i tres empreses russes, acusades d’ingerència en el sistema polític i en les eleccions nord-americanes, incloses les presidencials del 2016. Tots els inculpats estan acusats de complot per enganyar els Estats Units. A tres d’aquests, a més, se’ls acusa de frau bancari i a cinc més de robatori d’identitat.

De les tres empreses imputades, que tenen seu a la ciutat russa de Sant Petersburg, Internet Research Agency s’ha identificat com la principal responsable de les operacions per portar a terme una “guerra d’informació” contra els Estats Units. L’entitat, una espècie de fàbrica de trols que intentava desinformar amb notícies falses milions de nord-americans, tenia un pressupost anual de milions de dòlars.

Alguns dels acusats, segons el text de la fiscalia, es van fer passar per ciutadans nord-americans a les xarxes socials i altres mitjans d’internet per crear “desconfiança en els candidats i el sistema polític en general”. I descriu que a mitjans del 2016 van començar a donar suport a la campanya presidencial de Donald Trump i perjudicar la de la seva rival, la candidata demòcrata Hillary Clinton, que sortia com a favorita. D’altra banda, segons l’acusació, els imputats van viatjar als Estats Units diversos cops per poder crear comptes ficticis o recollir informació per a la seva operació.

Primeres imputacions

Aquestes imputacions són les primeres en el marc de la investigació sobre la ingerència russa en les presidencials del 2016 que dirigeix el fiscal especial Robert Mueller. Tot i així, el cas conegut com a Russiagate, que també investiga vincles entre el Kremlin i la campanya de Trump, ja va fer públiques imputacions l’any passat contra quatre exassessors de l’ara president nord-americà, entre els quals el seu excap de campanya Paul Manafort.

El número dos del departament de Justícia, Rod Roseinstein -que supervisa les investigacions de Mueller-, va presentar les imputacions en una roda de premsa. “La gent no sempre és el que sembla ser a internet. Alguns conspiradors russos van intentar generar discòrdia als Estats Units i van minar la confiança pública en la democràcia”, va afirmar.

Roseinstein va insistir més d’una vegada que les imputacions no suposaven que l’operació russa hagués aconseguit l’objectiu de canviar el resultat de l’elecció presidencial -un supòsit que molesta molt Trump-. Ni tampoc volia dir, va afegir, que ciutadans nord-americans haguessin format part del complot.

Sense assenyalar el Kremlin

L’acusació feta pública ahir tampoc apunta al Kremlin. Tot i així, els serveis secrets nord-americans han assegurat que el president de Rússia, Vladímir Putin, va autoritzar una operació per donar suport a la campanya de Trump.

Els imputats difícilment seran detinguts, perquè no són als Estats Units. Però amb l’ordre de recerca i captura de la policia nord-americana els serà més complicat viatjar o fer negocis internacionals.

L’FBI admet errades en el tiroteig de Florida

L’FBI va reconèixer ahir que no va investigar el comportament agressiu de Nikolas Cruz, l’autor de la massacre de San Valentí en un institut de Florida, després de rebre una alerta d’un usuari d’internet. La policia federal va cometre errors perquè no va seguir els protocols previstos en aquestes situacions.

En un comunicat va revelar que el 5 de gener una persona pròxima a Cruz els va alertar que el noi podria estar preparant un tiroteig en una escola, perquè tenia armes i havia expressat el desig de matar gent. A més, també els va dir que tenia un “comportament erràtic” i que havia fet publicacions “inquietants” a les xarxes socials.

Els agents federals no van explicar per què no s’havien seguit els protocols i ho investigaran. Cruz, exalumne del centre, va matar 17 persones i en va ferir 15 més amb un rifle semiautomàtic AR-15 -també utilitzat en altres matances com la de l’escola de Newtown el 2012.