Els Estats Units recomanen no viatjar a cinc estats de Mèxic i els posa al nivell de Síria

El departament d'Estat dels Estats Units ha inclòs cinc estats mexicans en la llista de destinacions no recomanades per als seus ciutadans que volen viatjar a l'estranger. La violència desfermada pels càrtels de la droga, que van fer del 2017 l'any més mortífer a Mèxic i que han deixat ja 80 assassinats només en la primera setmana de 2018, ha portat el govern nord-americà a situar diverses zones de l'estat veí al nivell de perillositat de països en guerra com Síria o l'Afganistan.

Els estats de Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas i Guerrero són els estats prohibits segons el departament d'Estat dels EUA, que fa una menció especial a la perillositat de l'antic resort paradisíac d'Acapulco.

La que va ser durant molt de tems una de les destinacions turístiques amb més glamur i freqüentades per l'elit de Hollywood, Acapulco, a l'estat de Guerrero, avui té una de les taxes d'assassinats més altes del món a causa de la guerra entre bandes de narcotraficants.



"Els grups armats operen independentment del govern a moltes zones de Guerrero; els membres d'aquests grups sovint tallen carreteres i poden utilitzar la violència cap als turistes", diu el departament d'Estat.

El comunicat de recomanacions demana extremar precaucions a Mèxic, ja que "delictes com l'homicidi, el segrest, el segrest de cotxes i el robatori estan molt estesos". Alhora, es destaquen les limitacions que afronta el govern dels Estats Units per poder assistir els seus ciutadans en moltes zones de Mèxic, on els empleats del govern nord-americà tenen prohibit viatjar.