Els Estats Units declaren grup terrorista la Guàrdia Revolucionària iraniana

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns la seva decisió de designar com a grup terrorista la Guàrdia Revolucionària iraniana, l'organització militar més poderosa de l'Iran. És el primer cop que Washington pren aquesta dràstica mesura contra els militars d'un altre país, i és una mostra més de l'escalada de tensió entre l'Iran i els Estats Units de Trump.

"Aquest pas sense precedents reconeix la realitat que l'Iran no només és un estat patrocinador del terrorisme, sinó que l'IRGC (sigles en anglès de la Guàrdia Revolucionària) participa, finança i promou el terrorisme com una eina estatal", ha apuntat Trump en un comunicat.

La Guàrdia Revolucinària iraniana, creada després del triomf de la Revolució Islàmica del 1979 per protegir el sistema teocràtic, controla grans sectors econòmics i té molta influència al país.

La reacció iraniana no ha trigat a arribar. El ministre d'Exteriors del país, Mohammad Javad Zarif, ha demanat al Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran que, com a resposta, designi les forces armades dels Estats Units com a grup terrorista.

Sancions i amenaces

Els últims anys els Estats Units han imposat sancions a desenes d'entitats i individus afiliats a la Guàrdia Revolucionària, però no havien castigat mai directament el cos militar, un pas que, a més, derivarà en restriccions de viatge i possibles càrrecs criminals per a aquells que col·laborin amb l'organització.

La decisió és fruit d'un convuls debat al govern de Trump, en què alguns funcionaris del Pentàgon i la CIA havien advertit que aquesta mesura podria portar represàlies contra les tropes nord-americanes al Pròxim Orient.

En aquest sentit, el comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària, Mohammad Ali Jafari, ja havia advertit aquest diumenge que si finalment la mesura es feia efectiva, prendrien "mesures recíproques" i les tropes dels EUA "no trobarien la pau al Pròxim Orient".