Estrasburg condemna Rússia per la seva investigació de la mort de la periodista Politkóvskaia

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, ha condemnat aquest dimarts Rússia per la manera com va dur a terme la investigació de l'assassinat el 2006 de la periodista d'investigació Anna Politkóvskaia, i concretament per què no va buscar els autors intel·lectuals del crim. A la sentència, els jutges europeus fan constar que, encara que es va condemnar un grup de cinc homes directament implicats en l'assassinat a trets de la periodista, les autoritats russes no van posar tots els mitjans adequats per determinar qui hi havia al darrere del cas. Per aquest motiu, hauran d'indemnitzar amb 20.000 euros, en concepte de danys morals, la mare, la germana i els fills de Politkóvskaia, que van recórrer al tribunal europeu.

La periodista de 'Nóvaia Gazeta', que simbolitzava la crítica a la política del president Vladímir Putin, va morir assassinada el 7 d'octubre del 2006 al portal de casa seva a Moscou quan preparava un article sobre les tortures a Txetxènia. El juny del 2014, la justícia russa va condemnar amb penes de presó –incloent-hi dues cadenes perpètues– cinc txetxens acusats d'organitzar, preparar i executar l'assassinat.

El TEDH ha especificat en la seva sentència que la justícia russa hauria d'haver examinat les al·legacions de la família de la periodista, segons les quals els serveis secrets russos i l'executiu txetxè estaven implicats en el crim.

Per tot això, el TEDH ha determinat que Rússia ha incomplert la seva obligació de fer una investigació adient i en un període de temps raonable.